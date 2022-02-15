Homem é preso vendendo kit com chiclete e maconha na Serra

A maconha com chiclete foi apreendida por agentes da Serra na noite desta segunda-feira (14) Crédito: Archimedis Patrício/TV Gazeta

Um homem foi preso na Serra acusado de vender um "kit maconha doce", que continha a droga em pequenos tabletes e também um chiclete, ambos embalados na mesma sacolinha. O material foi encontrado com o suspeito no bairro Vila Nova de Colares, na Serra , na noite desta segunda-feira (14).

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A cena presenciada foi diferente até mesmo para os agentes envolvidos, acostumados com situações inusitadas envolvendo apreensões de entorpecentes.

"Foi uma situação inusitada até mesmo para a gente, mas essa situação de encontrar o chiclete dentro da substância análoga a maconha, nunca tínhamos visto ainda. Talvez seja por conta da questão do açúcar no chiclete, algo relaionado a recuperar a energia, mas não temos como afirmar que seja de fato por isso, salientou o Agente Menegardo, da Guarda Civil do município.

ESCONDIDA

Para tentar se livrar do flagrante, o suspeito escondeu o material em um terreno baldio assim que notou a presença da Guarda, que fazia uma patrulha na região. Além da maconha combinada com a goma de mascar, os agentes apreenderam 42 pinos de cocaína e também 13 pedras de crack. Uma pequena quantia em dinheiro também foi recolhida na ação.

O homem preso não teve a identidade revelada. Ele foi levado pela Guarda até a Delegacia Regional da Serra, e, segundo a polícia, não tinha passagens anteriores. Ele, entretanto, admitiu que tem envolvimento com o tráfico de drogas.