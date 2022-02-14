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Casos dobraram

Quadrilha em Colatina: furto de motos dispara e chega a 1 caso por dia

Grupo começou a agir este ano na cidade; seis suspeitos foram detidos.  Das 26 ocorrências em 2022, 15 foram registradas em fevereiro

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 20:02

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 fev 2022 às 20:02
Seis suepeitoa foram presos e com eles foram apreendidas ferramentas que seriam utilizadas nos crimes.
Capacetes e ferramentas que seriam utilizadas nos crimes foram apreendidos pela polícia Crédito: Polícia Civil
De janeiro até o último fim de semana, 26 motos foram furtadas em Colatina, no Norte do Estado, o dobro do total de ocorrências desse tipo de crime registrado no ano passado, quando 13 motos foram furtadas nos primeiros dois meses. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp). Dos casos de 2022, 15  aconteceram somente nas primeiras semanas de fevereiro, o que resulta na média de mais de um furto por dia.
O aumento de casos, segundo a Polícia Civil,  é atribuído a  uma quadrilha que começou a agir este ano no município. Na madrugada do último sábado (12), oito pessoas, que estavam sendo monitoradas, foram abordadas pela Polícia Militar. Três conseguiram fugir, mas cinco foram presas ou apreendidas. Entre elas estão dois adolescentes de 16 anos.
Os cinco suspeitos cometeram os crimes em Colatina, mas são dos municípios de Serra e João Neiva. “Com a presença dessas pessoas de fora, o número de furto disparou porque é mais difícil identificá-las. Os suspeitos foram levados para a delegacia. Todos foram ouvidos, e dois deles confessaram que vieram até o município para furtar. Receberam valores para isso”, disse o delegado Ricardo de Oliveira Barbosa, titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina.
Um sexto homem também foi preso no sábado (12). Ele, que é de João Neiva, é o líder da quadrilha, e estava na frente da delegacia tentando obter informações sobre os comparsas quando foi identificado e preso.  A Polícia Militar foi até a residência do homem e apreendeu duas motos roubadas.
Duas motos roubadas foram apreendidas em João Neiva.
Duas motos roubadas foram apreendidas em João Neiva. Crédito: Polícia Militar
Nesta segunda-feira (14), outra moto roubada foi recuperada pela Polícia Militar. No total deste ano, 10 veículos já foram recuperados. Com os suspeitos presos, foram apreendidas ferramentas que seriam utilizadas nos crimes. A Polícia Civil agora investiga quantos dos furtos cometidos em 2022 foram executados pela quadrilha.
“Continuamos fazendo as diligências necessárias para a investigação. Aqueles crimes que aconteceram no mês passado estão sendo investigados para verificar se foram praticados por eles ou para identificar outros criminosos locais”, afirmou o delegado.
Os dois adolescentes  apreendidos foram encaminhados ao sistema do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares. Já os quatro adultos presos foram liberados pela Justiça após audiência de custódia nesta segunda-feira (14).

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