Uma mulher de 36 anos ficou ferida após ser esfaqueada nas costas, na madrugada desta terça-feira (15), na Enseada do Suá, em Vitória. A vítima pediu ajuda no quartel do Corpo de Bombeiros, que fica no mesmo bairro.
Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Policiais militares estiveram no local, mas a vítima não soube informar quem a atacou.
Nenhum suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga o crime.
Moradora de rua é esfaqueada e pede ajuda no quartel dos bombeiros em Vitória
Com informações do G1 ES