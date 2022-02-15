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Moradora de rua é esfaqueada e pede ajuda no quartel dos bombeiros em Vitória

Vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Nenhum suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga o crime

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 10:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2022 às 10:48
Uma mulher de 36 anos ficou ferida após ser esfaqueada nas costas, na madrugada desta terça-feira (15), na Enseada do Suá, em Vitória. A vítima pediu ajuda no quartel do Corpo de Bombeiros, que fica no mesmo bairro.
Moradora de rua esfaqueada pediu ajuda no quartel do Corpo de Bombeiros.
Moradora de rua esfaqueada pediu ajuda no quartel do Corpo de Bombeiros. Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Policiais militares estiveram no local, mas a vítima não soube informar quem a atacou.
Nenhum suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga o crime.
Moradora de rua é esfaqueada e pede ajuda no quartel dos bombeiros em Vitória
Com informações do G1 ES

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