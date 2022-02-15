Uma mulher de 37 anos foi presa nesta segunda-feira (14), no bairro Costa Dourada, na Região de Jacaraípe, na Serra, Grande Vitória, depois de tentar aplicar o golpe do Pix em um restaurante. Naníbia dos Santos Oliveira foi ao estabelecimento comprar comida e usou um aplicativo para alterar o comprovante de pagamento.
Após ser descoberta e presa, ela disse na delegacia que tinha feito o mesmo procedimento uma vez e, como deu certo, resolveu fazer novamente. As vítimas, entretanto, acreditam que ela esteja aplicando o mesmo golpe desde o ano passado.
Mulher é presa após tentar aplicar golpe do Pix em restaurante na Serra
A mulher foi autuada por estelionato e, após passar por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, foi encaminhada ao presídio na manhã desta terça-feira (15).
Com informações do G1 ES