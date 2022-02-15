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Autuada por estelionato

Mulher é presa após tentar aplicar golpe do Pix em restaurante na Serra

Presa de 37 anos usou um aplicativo para alterar o comprovante de pagamento, mas acabou descoberta nesta segunda-feira (14)

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2022 às 09:22
Uma mulher de 37 anos foi presa nesta segunda-feira (14), no bairro Costa Dourada, na Região de Jacaraípe, na SerraGrande Vitória, depois de tentar aplicar o golpe do Pix em um restaurante. Naníbia dos Santos Oliveira foi ao estabelecimento comprar comida e usou um aplicativo para alterar o comprovante de pagamento.
Naníbia dos Santos Oliveira foi presa suspeita de aplicar golpe do PIX no ES.
Naníbia dos Santos Oliveira foi presa suspeita de aplicar golpe do PIX no ES. Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após ser descoberta e presa, ela disse na delegacia que tinha feito o mesmo procedimento uma vez e, como deu certo, resolveu fazer novamente. As vítimas, entretanto, acreditam que ela esteja aplicando o mesmo golpe desde o ano passado.
Mulher é presa após tentar aplicar golpe do Pix em restaurante na Serra
A mulher foi autuada por estelionato e, após passar por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, foi encaminhada ao presídio na manhã desta terça-feira (15).
Com informações do G1 ES

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