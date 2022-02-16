O carro que tinha sido roubado de um juiz após um sequestro sofrido por ele em Cariacica foi devolvido ao magistrado nessa terça-feira (15). Encontrado há uma semana, o automóvel estava abandonado em uma das entradas do bairro Consolação, em Vitória. O veículo é um Etios Sedan, da Toyota.
De acordo com informações da Polícia Civil, o carro passou por uma perícia, antes de ser entregue ao dono. No entanto, a corporação não divulgou o que pôde ser constatado durante essa avaliação. A PC também disse que um dos suspeitos já foi identificado, mas não revelou o nome nem a idade dele.
Conforme constava no boletim de ocorrência feito pela vítima, dois criminosos armados praticaram o sequestro. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra Estabelecimentos Comerciais (DRCCP), que instaurou inquérito policial.
SEQUESTRADO NA SAÍDA DO BANCO: RELEMBRE O CASO
Atuante no Fórum de Cariacica, o juiz de 74 anos foi sequestrado por uma dupla armada ao sair de uma agência bancária no último dia 8 de fevereiro, pouco depois de ter deixado o local de trabalho. Permanentemente sob ameaças, ele só foi liberado pelos criminosos no bairro Joana d'Arc, em Vitória.
Além do carro, o magistrado teve um celular, documentos pessoais e R$ 700 em espécie roubados. Depois do sequestro, ele chegou a descrever o criminoso que dirigiu o automóvel. No entanto, em buscas realizadas na ocasião, os policiais militares não localizaram qualquer suspeito.
Polícia recupera carro de juiz sequestrado ao sair de banco em Cariacica