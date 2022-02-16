Bandidos se passam por policiais, assaltam jovens e deixam vítimas em mata no ES

A vítima contou que ela e os amigos foram surpreendidos com a chegada de um automóvel Fiat Uno, com três ocupantes. Dois homens saíram do carro e se identificaram como policiais, não informando de qual corporação seriam, e iniciaram uma abordagem. Um deles estava armado.

Após realizarem a revista pessoal, o assalto foi anunciado e quatro aparelhos das vítimas foram levados. Os quatro jovens foram colocados no banco de trás do Jack J6 e foram deixados por dois bandidos no veículo, próximo a uma mata, em uma estrada de chão. Em seguida, os bandidos fugiram com o carro.