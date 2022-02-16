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Em Brejetuba

Bandidos se passam por policiais, assaltam jovens e deixam vítimas em mata no ES

Quatro jovens tiveram um carro e os celulares roubados por três criminosos que se passaram por policiais na noite desta terça-feira (15), de acordo com relato de uma das vítimas à polícia

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 fev 2022 às 13:36
Nova unidade da PRF em Brejetuba está localizada no km 131, na BR 262
Vítimas pediram apoio na unidade da PRF em Brejetuba  Crédito: Divulgação/ PRF
Quatro jovens tiveram um carro e os celulares roubados por três bandidos, que se passaram por policiais, na noite desta terça-feira (15) em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. As vítimas foram feitas reféns dentro do carro e abandonadas em uma mata, próxima a uma estrada de chão, na zona rural.
Segundo o relato de um dos jovens à Polícia Militar, ele estava com outros três amigos no carro da avó, um automóvel Jack J6, em uma localidade às margens da BR 262. O grupo saiu do carro e se sentou nas pedras que ficam no local.
A vítima contou que ela e os amigos foram surpreendidos com a chegada de um automóvel Fiat Uno, com três ocupantes. Dois homens saíram do carro e se identificaram como policiais, não informando de qual corporação seriam, e iniciaram uma abordagem. Um deles estava armado.
Após realizarem a revista pessoal, o assalto foi anunciado e quatro aparelhos das vítimas foram levados. Os quatro jovens foram colocados no banco de trás do Jack J6 e foram deixados por dois bandidos no veículo, próximo a uma mata, em uma estrada de chão. Em seguida, os bandidos fugiram com o carro.
As vítimas retornaram para a pista e pediram apoio no posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica a aproximadamente um quilômetro do local do assalto, sentido ao trevo de Brejetuba. Para a PM, eles informaram que não conseguiram reconhecer nenhum dos homens, pois os criminosos usavam roupas e máscaras escuras.
Sobre o crime, a Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas, até o momento, não houve retorno.

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