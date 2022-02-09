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Foi liberado em Vitória

Juiz é sequestrado ao sair de agência bancária em Cariacica

O magistrado havia saído do trabalho para ir ao banco quando foi abordado; um dos criminosos já foi identificado, mas nenhum suspeito foi preso até o momento

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 19:08

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 fev 2022 às 19:08
Fórum de Cariacica
Juiz havia saído do forum para ir ao banco quando foi rendido por criminosos Crédito: Fernando Madeira
Um juiz de 74 anos, atuante no Fórum de Cariacica, na Grande Vitória, foi sequestrado por dois homens armados ao deixar uma agência do Banco do Brasil nesta terça-feira (08). De acordo com informações que constam do boletim de ocorrência do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o juiz tinha acabado de sair do local de trabalho para ir ao banco.
Também segundo boletim, o magistrado teve o veículo Etios Sedan roubado, bem como um celular, documentos pessoais e R$ 700 em espécie. Ele foi conduzido pelos suspeitos sob ameaças e arma de fogo até o bairro Joana D'arc, em Vitória, onde foi liberado. 
Em conversa com os agentes policiais, o juiz descreveu o criminoso que conduziu o carro, o qual acabou sendo identificado pela Polícia Militar.
Procurada pela reportagem, a PM informou que buscas foram realizadas por toda a região, mas que os suspeitos não foram localizados.
Polícia Civil, informou, em nota, que, caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou on-line, o caso será investigado por uma unidade policial.
Também acionado, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) disse que ainda não foi comunicado do crime.
Juiz é sequestrado ao sair de agência bancária em Cariacica

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