Um juiz de 74 anos, atuante no Fórum de Cariacica, na Grande Vitória, foi sequestrado por dois homens armados ao deixar uma agência do Banco do Brasil nesta terça-feira (08). De acordo com informações que constam do boletim de ocorrência do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o juiz tinha acabado de sair do local de trabalho para ir ao banco.
Também segundo boletim, o magistrado teve o veículo Etios Sedan roubado, bem como um celular, documentos pessoais e R$ 700 em espécie. Ele foi conduzido pelos suspeitos sob ameaças e arma de fogo até o bairro Joana D'arc, em Vitória, onde foi liberado.
Em conversa com os agentes policiais, o juiz descreveu o criminoso que conduziu o carro, o qual acabou sendo identificado pela Polícia Militar.
Procurada pela reportagem, a PM informou que buscas foram realizadas por toda a região, mas que os suspeitos não foram localizados.
A Polícia Civil, informou, em nota, que, caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou on-line, o caso será investigado por uma unidade policial.
Também acionado, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) disse que ainda não foi comunicado do crime.
Juiz é sequestrado ao sair de agência bancária em Cariacica