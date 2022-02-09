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Serra

Oficial de Justiça é preso com lança-perfume, ecstasy e arma em carro no ES

Luiz Fernando Gomes Schaider, de 36 anos, foi preso em flagrante na Serra com 60  frascos de lança-perfume, ecstasy, uma arma e R$ 4 mil em espécie

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2022 às 13:27
Oficial de Justiça é preso com droga e arma em carro no ES
Oficial de Justiça é preso com droga e arma em carro no ES Crédito: Divulgação/PCES
O oficial de Justiça Luiz Fernando Gomes Schaider, de 36 anos, foi preso em flagrante na Serra com 60 frascos de lança-perfume, ecstasy, uma arma e R$ 4 mil em espécie.
Ele foi abordado por guardas municipais em Laranjeiras, na noite de segunda-feira (7). Segundo o relato dos agentes na delegacia, o homem chegou a oferecer o dinheiro e a arma para evitar ser levado à polícia.
Schaider foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, corrupção ativa, porte de entorpecente e comércio de substância nociva à saúde.
Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde passou por audiência de custódia. A juíza Raquel de Almeida Valinho concedeu o benefício de liberdade provisória, caso ele viesse a pagar a fiança arbitrada em R$ 15 mil.
Por volta das 20h40 desta quarta-feira (09), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que houve pagamento da fiança, expedição de alvará e que o servidor público deixou o sistema prisional.

O OUTRO LADO

Na noite desta quarta-feira (09) a reportagem obteve contato com o advogado Jonatan Ataliba Gomes Schaider, responsável pela defesa do suspeito, o qual afirmou que o cliente não responderá, a princípio, por tráfico de drogas. 
"Ele foi enquadrado pela lei de armas, pelo porte sem autorização; além disso, por expor à venda substância nociva à saúde, conforme artigo 278 do Código Penal, que seria o caso do lança-perfume; também por corrupção ativa e por porte de droga, relativo ao ecstasy. Mas tudo isso será devidamente esclarecido durante o processo"
Jonatan Ataliba Gomes Schaider - Advogado
O advogado reforçou que o caso ainda passará pela instrução processual na Justiça e que o cliente dele é inocente até que seja provado o contrário. "Ainda serão colhidas provas. Os agentes da guarda sequer forneceram a filmagem do que realmente ocorreu na abordagem. De qualquer forma,  a fiança foi paga e meu cliente já está em liberdade. Aguardaremos as intimações futuras para atuar dentro dos trâmites e trazer a verdade sobre o que aconteceu", finalizou.

Atualização

09/02/2022 - 9:47
Após a publicação da reportagem, a Sejus e o advogado do suspeito se manifestaram sobre o caso. A matéria foi atualizada.
Oficial de Justiça é preso com lança-perfume, ecstasy e arma em carro no ES

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