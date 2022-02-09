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Nova Palestina

Jovem suspeito de assassinato é preso com armas e drogas em Vitória

Prisão aconteceu após cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no bairro Nova Palestina, nesta quarta-feira (9)

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2022 às 10:47
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
O suspeito de 21 anos foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem foi preso pela Polícia Civil, na madrugada desta quarta-feira (9), no bairro Nova Palestina, em Vitória. Na casa de Renan Costa da Purificação, de 21 anos, policiais apreenderam uma arma e uma quantidade ainda não informada de drogas.
A prisão aconteceu na casa onde Renan mora com o irmão de 24 anos. O irmão dele chegou a ser levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) junto com Renan, mas foi liberado.
O delegado Marcelo Cavalcanti disse que Renan assumiu ser o dono do material encontrado na casa e que o irmão foi conduzido na condição de testemunha e liberado após prestar depoimento.
"Ele assumiu a propriedade da arma e da droga. Segundo ele, a arma ele usa para se defender das guerras com os inimigos e a droga ele vende", disse.

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O delegado disse, ainda, que Renan é suspeito de envolvimento no assassinato de João Lucas do Rosário Walcher, de 18 anos, em 29 de agosto de 2021, em Nova Palestina. A mãe de Renan, uma diarista, disse que há anos sofre com o envolvimento dele com o tráfico de drogas.
"No primeiro momento foi aquele choque, me deu vontade de chorar na hora mas eu já sabia que isso ia acontecer com Renan e com quem estivesse na casa porque a vida que ele leva é pra isso mesmo, cadeia ou caixão né? Só ele que é envolvido na família. Todos nós somos trabalhadores", disse a mãe, que preferiu não se identificar.
Após passar pelos procedimentos no DHPP, ele foi encaminhado ao presídio.
Com informações da TV Gazeta

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