Mulher com filho no colo é agredida pelo marido em Vitória

Delegacia da Mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Nem mesmo o fato de estar com o filho no colo, um bebê de apenas 1 ano e 3 meses, foi capaz de fazer com que o marido não desse um soco no olho na esposa, de 35 anos, em Vitória , nesta terça-feira (8).

Logo após a agressão, a mulher saiu de casa em direção à delegacia no bairro Goiabeiras. Ela já tinha uma medida protetiva contra o homem, de 29 anos, desde o dia 25 de dezembro de 2021. Há um mês, porém, eles se acertaram e voltaram a viver juntos.

Ela contou que as agressões são frequentes no relacionamento, que já dura dois anos. E em todas os episódios de violência, assim como nesta terça, o companheiro estava alcoolizado.

"Ele me deu uma sequência de murros. Muito no lado esquerdo. Acertou meus dois olhos. De dois anos para cá, foram muitas agressões", contou a mulher.

O agressor tentou agredir também os policiais que foram até a residência do casal para prendê-lo. Só foi possível imobilizar o homem após a chegada de reforço de outros agentes da Polícia Militar.

O homem está detido, e o caso agora está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Vitória.

*Com informações do G1 ES