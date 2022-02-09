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Bebê de 1 ano

Mulher com filho no colo é agredida pelo marido em Vitória

O homem estava alcoolizado e tentou bater nos policiais; ele acabou detido. A vítima contou que as agressões são frequentes

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 08:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2022 às 08:07
Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Delegacia da Mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Nem mesmo o fato de estar com o filho no colo, um bebê de apenas 1 ano e 3 meses, foi capaz de fazer com que o marido não desse um soco no olho na esposa, de 35 anos, em Vitória, nesta terça-feira (8).
Logo após a agressão, a mulher saiu de casa em direção à delegacia no bairro Goiabeiras. Ela já tinha uma medida protetiva contra o homem, de 29 anos, desde o dia 25 de dezembro de 2021. Há um mês, porém, eles se acertaram e voltaram a viver juntos.
Ela contou que as agressões são frequentes no relacionamento, que já dura dois anos. E em todas os episódios de violência, assim como nesta terça, o companheiro estava alcoolizado.
"Ele me deu uma sequência de murros. Muito no lado esquerdo. Acertou meus dois olhos. De dois anos para cá, foram muitas agressões", contou a mulher.
O agressor tentou agredir também os policiais que foram até a residência do casal para prendê-lo. Só foi possível imobilizar o homem após a chegada de reforço de outros agentes da Polícia Militar.
O homem está detido, e o caso agora está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Vitória.
*Com informações do G1 ES
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