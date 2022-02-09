Foto: mulher fica com faca cravada no corpo após ser golpeada pelo ex

Raio-X mostra lâmina cravada no corpo da mulher Crédito: Divulgação

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (9) após esfaquear uma mulher no Centro de Pinheiros , no Norte do Estado . O crime aconteceu na tarde de terça-feira (8). Segundo informações da Polícia Civil , o indivíduo, identificado como Carleony Lima Dias, tinha interesse em reatar o relacionamento com a vítima, mas ela não quis. Ele desferiu três golpes no tórax, sendo que, no último, a faca ficou cravada no corpo da mulher.

O criminoso fugiu do local e tentou se esconder em diversos bairros da cidade. A polícia o encontrou quando ele saía de um matagal, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, delegado Eduardo Mota.

“Após tomarmos conhecimento do crime, imediatamente iniciamos as buscas pelo criminoso juntamente com policiais militares. Saturamos diversos bairros após o recebimento de diversas informações sobre o paradeiro do suspeito, e hoje pela manhã o localizamos no bairro Jundiá, onde foi preso”, conta.

Your browser does not support the audio element. Mulher fica com faca cravada no corpo após ser golpeada pelo ex

Carleony Lima Dias foi preso após esfaquear mulher em Pinheiros Crédito: Raphael Verly

De acordo com a Polícia Civil, o relacionamento dos dois havia terminado há quase dois meses. O filho da vítima, de 25 anos, presenciou o crime e tentou ajudar a mãe, mas foi ameaçado pelo homem. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Pinheiros e, em seguida, encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, devido à gravidade do ferimento.

A PC informou que ela passou por uma cirurgia de urgência e a faca foi extraída do tórax já no fim da noite. A lâmina tinha cerca de 20 cm. Os golpes atingiram os dois pulmões e, por conta da força aplicada, o local onde a faca ficou cravada teve uma fratura. O quadro clínico dela é estável. A mulher ficou em uma UTI, em observação, e depois foi para um quarto. Ela permanece internada.