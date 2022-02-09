Foto: mulher fica com faca cravada no corpo após ser golpeada pelo ex

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (9) após esfaquear uma mulher no Centro de Pinheiros, no Norte do Estado. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (8). Segundo informações da Polícia Civil, o indivíduo, identificado como Carleony Lima Dias, tinha interesse em reatar o relacionamento com a vítima, mas ela não quis. Ele desferiu três golpes no tórax, sendo que, no último, a faca ficou cravada no corpo da mulher.
O criminoso fugiu do local e tentou se esconder em diversos bairros da cidade. A polícia o encontrou quando ele saía de um matagal, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, delegado Eduardo Mota.
“Após tomarmos conhecimento do crime, imediatamente iniciamos as buscas pelo criminoso juntamente com policiais militares. Saturamos diversos bairros após o recebimento de diversas informações sobre o paradeiro do suspeito, e hoje pela manhã o localizamos no bairro Jundiá, onde foi preso”, conta.
Mulher fica com faca cravada no corpo após ser golpeada pelo ex
De acordo com a Polícia Civil, o relacionamento dos dois havia terminado há quase dois meses. O filho da vítima, de 25 anos, presenciou o crime e tentou ajudar a mãe, mas foi ameaçado pelo homem. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Pinheiros e, em seguida, encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, devido à gravidade do ferimento.
A PC informou que ela passou por uma cirurgia de urgência e a faca foi extraída do tórax já no fim da noite. A lâmina tinha cerca de 20 cm. Os golpes atingiram os dois pulmões e, por conta da força aplicada, o local onde a faca ficou cravada teve uma fratura. O quadro clínico dela é estável. A mulher ficou em uma UTI, em observação, e depois foi para um quarto. Ela permanece internada.
O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde ficará à disposição da Justiça.