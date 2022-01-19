Homem morre após ser baleado no Centro de Pinheiros

Um homem morreu baleado na noite de terça-feira (18) no Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar informou que foi acionada porque teria ocorrido uma tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, moradores informaram que o homem já tinha sido levado para o hospital. A equipe, depois, foi até a unidade hospitalar, onde recebeu a informação de que o indivíduo havia falecido.
Até o momento, não há informações sobre a ação do crime e o que pode ter motivado. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros investiga o caso. Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. Este é o primeiro homicídio que ocorreu em Pinheiros neste ano, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).