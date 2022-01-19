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Norte do ES

Homem morre após ser baleado no Centro de Pinheiros

Vítima foi socorrida e levada para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Caso é investigado pela Polícia Civil
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 jan 2022 às 12:49

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:49

Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo
Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, onde o caso é investigado Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem morreu baleado na noite de terça-feira (18) no Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.
Polícia Militar informou que foi acionada porque teria ocorrido uma tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, moradores informaram que o homem já tinha sido levado para o hospital. A equipe, depois, foi até a unidade hospitalar, onde recebeu a informação de que o indivíduo havia falecido.
Até o momento, não há informações sobre a ação do crime e o que pode ter motivado. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros investiga o caso. Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. Este é o primeiro homicídio que ocorreu em Pinheiros neste ano, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

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