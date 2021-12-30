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Norte do ES

Moradores de Pinheiros calculam prejuízos após inundação; saiba como ajudar

Prefeitura faz cadastro de pessoas que perderam seus bens e pertences após o temporal que ocorreu na tarde de quarta-feira (29)

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 13:21

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 dez 2021 às 13:21
Forte chuva alagou o município de Pinheiros
Forte chuva alagou o município de Pinheiros Crédito: Reprodução/WhatsApp
A Prefeitura de Pinheiros, no Norte do Estado, faz nesta quinta-feira (30) um levantamento de pessoas que foram afetadas pela forte chuva que ocorreu na tarde de quarta-feira (29). O município registrou 120 mm no período de uma hora. No momento, 20 famílias estão desabrigadas e foram para a casa de parentes. Há relatos de moradores que perderam todos os bens e pertences.
Segundo o vice-prefeito Aloísio Lula (PCdoB), equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estão passando nas casas de moradores. “Está sendo feito o cadastro de famílias que foram impactadas. Quem perdeu utensílios de uso contínuo, comida, colchão, materiais de higiene, está em um grupo considerado emergencial para receber assistência”, diz.
Durante entrevista à TV Gazeta, um morador chorou ao relembrar quando a água entrou na casa onde mora. Ele relatou que perdeu todos os pertences.
O trabalho de limpeza da cidade, que ficou enlameada, continua. Segundo a Defesa Civil Municipal, não há mais água dentro da casa de moradores. No entanto, um ponto da cidade, próximo a um córrego, no centro, permanece alagado.
Uma represa corre o risco de romper no interior da cidade. O reservatório de água fica em uma propriedade particular, na zona rural, a 12 km do centro da cidade. Profissionais da prefeitura trabalham no local para abrir a represa e evitar o transbordamento. A Secretaria Municipal de Obras monitora também outras represas pela cidade.
A operação em estradas que ficaram esburacadas deve ocorrer em um segundo momento, quando a condição do tempo estiver estabilizada. O secretário de Obras, Arlindo Assis, informou que não há previsão para chuva de forte intensidade nas próximas horas, mas disse que qualquer precipitação pode comprometer o solo já bastante encharcado.

COMO AJUDAR

Segundo a Prefeitura, grupos já estão se mobilizando para auxiliar os moradores mais impactados. Escoteiros, a Igreja Católica e ONG’s se organizam na cidade para doações.
Informações para doações para Pinheiros
Informações para doações para Pinheiros Crédito: Divulgação/PMP
Quem quiser ajudar com alimentos não perecíveis, peças de roupa, móveis, materiais de higiene, o caminho é entrar em contato com o número (27) 99884-3683 e o (27) 99858-8789. O ponto de coleta na cidade está localizado na Secretaria Municipal de Educação (Antiga Casa da Cultura).

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