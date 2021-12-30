Moradores de Pinheiros calculam prejuízos após inundação; saiba como ajudar

Forte chuva alagou o município de Pinheiros Crédito: Reprodução/WhatsApp

Segundo o vice-prefeito Aloísio Lula (PCdoB), equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estão passando nas casas de moradores. “Está sendo feito o cadastro de famílias que foram impactadas. Quem perdeu utensílios de uso contínuo, comida, colchão, materiais de higiene, está em um grupo considerado emergencial para receber assistência”, diz.

Durante entrevista à TV Gazeta, um morador chorou ao relembrar quando a água entrou na casa onde mora. Ele relatou que perdeu todos os pertences.

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O trabalho de limpeza da cidade, que ficou enlameada, continua. Segundo a Defesa Civil Municipal, não há mais água dentro da casa de moradores. No entanto, um ponto da cidade, próximo a um córrego, no centro, permanece alagado.

Uma represa corre o risco de romper no interior da cidade. O reservatório de água fica em uma propriedade particular, na zona rural, a 12 km do centro da cidade. Profissionais da prefeitura trabalham no local para abrir a represa e evitar o transbordamento. A Secretaria Municipal de Obras monitora também outras represas pela cidade.

A operação em estradas que ficaram esburacadas deve ocorrer em um segundo momento, quando a condição do tempo estiver estabilizada. O secretário de Obras, Arlindo Assis, informou que não há previsão para chuva de forte intensidade nas próximas horas, mas disse que qualquer precipitação pode comprometer o solo já bastante encharcado.

COMO AJUDAR

Segundo a Prefeitura, grupos já estão se mobilizando para auxiliar os moradores mais impactados. Escoteiros, a Igreja Católica e ONG’s se organizam na cidade para doações.

Informações para doações para Pinheiros Crédito: Divulgação/PMP