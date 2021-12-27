Cinco pessoas são baleadas durante tiroteio em Pinheiros

Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Cinco pessoas foram baleadas em um tiroteio na tarde deste domingo (26) no bairro Jardim Planalto, em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo . Entre elas, uma criança de 8 anos. Segundo informações Polícia Civil , o crime pode ter como motivação a intensa disputa pelo comando do tráfico de drogas no município. Dois feridos têm passagem pela polícia.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Pinheiros. Uma delas, atingida de raspão, recebeu alta médica. Os demais foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus

A criança estava jogando futebol na hora do crime e levou um tiro na perna. O secretario de Segurança Pública de Pinheiros, Paulo Jovânio dos Santos, informou à TV Gazeta Norte que o menino está bem. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros feridos.

O secretário disse ainda que os criminosos tinham apenas um alvo, que foi vítima de dois tiros. É a segunda vez que o homem sofre uma tentativa de homicídio. De acordo com o boletim da ocorrência da PM, duas pessoas atingidas têm histórico criminal. Uma delas por desacato e receptação e outra por porte ilegal de arma.

Policiais militares relataram ter ouvido disparos. Depois, avistaram pessoas correndo e um veículo fugindo em alta velocidade. A PM acompanhou o carro, um Volkswagen Voyage. O motorista do veículo perdeu o controle da direção e bateu em um barranco. O automóvel estava com as placas descaracterizadas e, segundo a PM, era roubado. Dentro dele, os policiais encontraram uma munição intacta de calibre .380.

Os indivíduos que estavam no carro conseguiram fugir por um matagal e, até o momento, ninguém foi detido. Segundo informações do Serviço Reservado e da Polícia Civil, a disputa ocorreu entre indivíduos dos bairros Santo Antônio, Jardim Planalto e Galiléia contra o bairro Domiciano.

A Polícia Civil informou, em nota, que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Leia a resposta na íntegra:

A Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Pinheiros e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.