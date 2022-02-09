Veículo roubado durante uma venda foi encontrado em Bom Jesus do Norte Crédito: Divulgação/ PM

Segundo informações da Polícia Militar , o roubo aconteceu no dia 2 deste mês. A vítima anunciou em rede social a venda do veículo, um Chevrolet Corsa, no valor de R$5 mil. Uma mulher se interessou e fez contato por meio de um aplicativo de mensagens. Mas quem apareceu no local do encontro foi um homem.

Your browser does not support the audio element. Homem pede para testar carro à venda e rouba o veículo no ES

O suposto comprador pediu para dar uma volta no carro e testá-lo. Nesse momento, fugiu pela BR 101. Depois disso, uma pessoa fez contato e disse que o veículo só seria devolvido se o dono pagasse a quantia de R$4 mil, mas o pagamento não foi feito.

CARRO ENCONTRADO

Na noite desta terça-feira, a Polícia Militar recebeu denúncias de que o suspeito de roubar o carro estaria circulando no Centro de Bom Jesus do Norte em um veículo, modelo Corsa de cor roxa, com outros individuas em atitude suspeita.

O carro foi encontrado no bairro Silvana, estacionado em uma rua. Ninguém foi preso. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran em Guaçuí.