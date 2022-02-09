Um veículo roubado durante uma venda em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi recuperado nesta terça-feira (8) em Bom Jesus do Norte. No início do mês, um suposto comprador pediu para dar uma volta no carro e fugiu na BR 101. Depois do furto, o dono do automóvel ainda recebeu uma ligação, dizendo que o veículo só seria devolvido se ele pagasse R$ 4 mil.
Segundo informações da Polícia Militar, o roubo aconteceu no dia 2 deste mês. A vítima anunciou em rede social a venda do veículo, um Chevrolet Corsa, no valor de R$5 mil. Uma mulher se interessou e fez contato por meio de um aplicativo de mensagens. Mas quem apareceu no local do encontro foi um homem.
Homem pede para testar carro à venda e rouba o veículo no ES
O suposto comprador pediu para dar uma volta no carro e testá-lo. Nesse momento, fugiu pela BR 101. Depois disso, uma pessoa fez contato e disse que o veículo só seria devolvido se o dono pagasse a quantia de R$4 mil, mas o pagamento não foi feito.
CARRO ENCONTRADO
Na noite desta terça-feira, a Polícia Militar recebeu denúncias de que o suspeito de roubar o carro estaria circulando no Centro de Bom Jesus do Norte em um veículo, modelo Corsa de cor roxa, com outros individuas em atitude suspeita.
O carro foi encontrado no bairro Silvana, estacionado em uma rua. Ninguém foi preso. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran em Guaçuí.
Na Delegacia de Rio Novo do Sul, a informação é de que o dono do veículo foi comunicado do fato e iria providenciar nesta quarta-feira (9) a liberação do carro.