Homem é preso com certificado falso para transporte escolar no ES

Ao contratar o serviço de transporte escolar, os pais ou responsáveis devem estar cientes da regularização do veículo para a segurança das crianças durante as viagens. Crédito: Divulgação/Assembleia Legislativa

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (4) ao apresentar um certificado falso de conclusão de curso de transporte escolar no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran-ES ), em Vitória.

Ele estava na sede do Departamento para o registro do documento quando foi abordado pela equipe de Habilitação do órgão. Na abordagem foi verificado que o certificado apresentado por ele era um documento falso. Nesse momento, os servidores contactaram os agentes da Divisão Especializada de Delitos de Trânsito da Polícia Civil.

Segundo o delegado Lauro Coimbra, o suspeito recebeu voz de prisão e confessou ter adquirido o certificado falso sem ter feito nenhuma aula referente à condução de crianças e adolescentes.



Ele foi autuado em flagrante por usar papéis falsificados e por falsificar documento público. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

COMO IDENTIFICAR UM TRANSPORTE ESCOLAR IRREGULAR?

Ao contratar o serviço de transporte escolar, os pais ou responsáveis devem estar cientes da regularização do veículo para a segurança das crianças durante as viagens. De acordo com o Detran-ES, isso é possível através de uma rápida consulta no Sistema de Consultas do Transporte Escolar . Basta identificar a placa do veículo, nome ou CPF do condutor do veículo.

Ainda segundo o órgão, a regularidade do veículo também pode ser verificada através do QR Code que deve estar fixo no para-brisa do veículo. Ao ser capturado por câmera de smartphone, o código leva a uma página na internet com as informações do veículo, incluído a validade da autorização.

O selo é a garantia de que o veículo foi vistoriado em uma instituição técnica licenciada e foi aprovado na verificação de mais de 200 itens de segurança como extintor de incêndio, pneus, faixa lateral padronizada, faróis, buzina, cinto de segurança, emissão de poluentes e o estado de conservação do veículo.