Polícia investiga tiroteio seguido de incêndio criminoso em Vila Velha

Um ataque a tiros foi promovido por gangues rivais no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (07). Um homem morreu no local e outro ficou ferido e foi encaminhado para o hospital Antônio Bezerra de Faria. Em seguida, um incêndio criminoso foi registrado em uma residência no mesmo local.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, informações preliminares da polícia sugerem ligação entre os dois eventos. O fogo teria sido causado por dez homens, que invadiram uma casa e incendiaram dois cômodos. Rapidamente, as chamas se espalharam e destruíram toda a residência. Os bombeiros levaram cerca de 2 horas para controlar o fogo.
Os suspeitos do incêndio, também segundo informações iniciais da polícia, acusam o filho da dona da casa de ter envolvimento com o ataque a tiros. No momento, estavam na casa um adolescente de 15 anos e três cachorros. O menino conseguiu sair e salvar dois animais, mas o terceiro acabou morrendo.
A Polícia Militar, em nota, informou que agentes foram ao local e constataram o fato. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Um suspeito do incêndio foi detido, mas até a noite desta segunda não tinha chegado à delegacia. A Polícia Civil investiga os crimes.