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Guaranhuns

Polícia investiga tiroteio seguido de incêndio criminoso em Vila Velha

Informações preliminares sugerem ligação entre os casos. Fogo teria sido causado por dez homens que queriam se vingar de rival

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 21:25

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

07 fev 2022 às 21:25
incêndio
Incêndio é provocado por criminosos no bairro Guaranhuns, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
Um ataque a tiros foi promovido por gangues rivais no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (07). Um homem morreu no local e outro ficou ferido e foi encaminhado para o hospital Antônio Bezerra de Faria. Em seguida, um incêndio criminoso foi registrado em uma residência no mesmo local.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, informações preliminares da polícia sugerem ligação entre os dois eventos. O fogo teria sido causado por dez homens, que invadiram uma casa e incendiaram dois cômodos. Rapidamente, as chamas se espalharam e destruíram toda a residência. Os bombeiros levaram cerca de 2 horas para controlar o fogo.
Os suspeitos do incêndio, também segundo informações iniciais da polícia, acusam o filho da dona da casa de ter envolvimento com o ataque a tiros. No momento, estavam na casa um adolescente de 15 anos e três cachorros. O menino conseguiu sair e salvar dois animais, mas o terceiro acabou morrendo.
A Polícia Militar, em nota, informou que agentes foram ao local e constataram o fato. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Um suspeito do incêndio foi detido, mas até a noite desta segunda não tinha chegado à delegacia. A Polícia Civil investiga os crimes.

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