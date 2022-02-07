Preso suspeito de matar dono de carro durante roubo em Cariacica

Cléber Bergamine foi morto depois de reagir a um assalto em Cariacica, na última quarta-feira (2)

Em depoimento, o suspeito contou histórias contraditórias e disse que tinha comprado o veículo no dia do crime, sem conhecer o vendedor. Entretanto, a PC confirmou que o carro estava em posse dele há mais de um mês.

Dessa forma, o rapaz foi autuado em flagrante por latrocínio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. "Investigações prosseguem para deter os outros dois autores do crime", concluiu a Polícia Civil, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (7). O nome dele não foi divulgado.