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Crime em Maracanã

Preso suspeito de matar dono de carro durante roubo em Cariacica

Veículo usado no crime foi localizado pela polícia com a ajuda de um drone; equipamento mostrou que o automóvel estava em uma casa em Vila Velha

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 19:10

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 fev 2022 às 19:10
Apontado como suspeito de matar um homem com um tiro no pescoço, um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (4), no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. Ele foi abordado por policiais civis enquanto dirigia o carro utilizado durante o latrocínio (roubo seguido de morte), praticado dois dias antes.
O crime pelo qual ele é suspeito é o da morte de Cléber Bergamine, de 42 anos, que aconteceu no bairro Maracanã, em Cariacica. A vítima foi surpreendida por criminosos e chegou a entregar a chave do carro. No entanto, pouco depois, Cléber tentou tirar um dos suspeitos do veículo e acabou levando o tiro.
Cleber Bergamine foi morto depois de reagir a um assalto em Cariacica
Cléber Bergamine foi morto depois de reagir a um assalto em Cariacica, na última quarta-feira (2) Crédito: Arquivo Pessoal

DRONE AJUDOU A POLÍCIA

De acordo com a Polícia Civil, o veículo usado no crime foi localizado com ajuda de um drone, que identificou o automóvel estacionado em uma casa em Ponta da Fruta, no município de Vila Velha. De acordo com o delegado João Paulo Pinto, da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), quando o jovem de 21 anos saiu com o carro da garagem, ele acabou preso. 
Em depoimento, o suspeito contou histórias contraditórias e disse que tinha comprado o veículo no dia do crime, sem conhecer o vendedor. Entretanto, a PC confirmou que o carro estava em posse dele há mais de um mês.
Dessa forma, o rapaz foi autuado em flagrante por latrocínio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. "Investigações prosseguem para deter os outros dois autores do crime", concluiu a Polícia Civil, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (7). O nome dele não foi divulgado.

RELEMBRE O CASO

latrocínio que vitimou Cléber Bergamine, de 42 anos, aconteceu na manhã do último dia 2 de fevereiro. Ele estava parado perto de um supermercado do bairro Maracanã, em Cariacica, quando foi abordado pelos criminosos. Na ocasião, a Polícia Militar falava em dois bandidos, que exigiram a chave do carro.
Pouco depois de entregá-las, Cléber reagiu ao assalto e tentou retirar um dos bandidos de dentro de próprio veículo. Naquele momento, um deles atirou no pescoço dele, que morreu no local. De acordo com amigos da vítima, ela estava no local procurando a placa do veículo, perdida durante as chuvas do dia anterior.
Após o disparo, os suspeitos fugiram, levando também o carro da vítima – que, posteriormente, foi encontrado no bairro Jabaeté, em Vila Velha. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Cléber levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, de onde foi liberado por familiares.
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