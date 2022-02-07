Preso suspeito de matar dono de carro durante roubo em Cariacica

Apontado como suspeito de matar um homem com um tiro no pescoço, um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (4), no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. Ele foi abordado por policiais civis enquanto dirigia o carro utilizado durante o latrocínio (roubo seguido de morte), praticado dois dias antes.
O crime pelo qual ele é suspeito é o da morte de Cléber Bergamine, de 42 anos, que aconteceu no bairro Maracanã, em Cariacica. A vítima foi surpreendida por criminosos e chegou a entregar a chave do carro. No entanto, pouco depois, Cléber tentou tirar um dos suspeitos do veículo e acabou levando o tiro.
DRONE AJUDOU A POLÍCIA
De acordo com a Polícia Civil, o veículo usado no crime foi localizado com ajuda de um drone, que identificou o automóvel estacionado em uma casa em Ponta da Fruta, no município de Vila Velha. De acordo com o delegado João Paulo Pinto, da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), quando o jovem de 21 anos saiu com o carro da garagem, ele acabou preso.
Em depoimento, o suspeito contou histórias contraditórias e disse que tinha comprado o veículo no dia do crime, sem conhecer o vendedor. Entretanto, a PC confirmou que o carro estava em posse dele há mais de um mês.
Dessa forma, o rapaz foi autuado em flagrante por latrocínio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. "Investigações prosseguem para deter os outros dois autores do crime", concluiu a Polícia Civil, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (7). O nome dele não foi divulgado.
RELEMBRE O CASO
O latrocínio que vitimou Cléber Bergamine, de 42 anos, aconteceu na manhã do último dia 2 de fevereiro. Ele estava parado perto de um supermercado do bairro Maracanã, em Cariacica, quando foi abordado pelos criminosos. Na ocasião, a Polícia Militar falava em dois bandidos, que exigiram a chave do carro.
Pouco depois de entregá-las, Cléber reagiu ao assalto e tentou retirar um dos bandidos de dentro de próprio veículo. Naquele momento, um deles atirou no pescoço dele, que morreu no local. De acordo com amigos da vítima, ela estava no local procurando a placa do veículo, perdida durante as chuvas do dia anterior.
Após o disparo, os suspeitos fugiram, levando também o carro da vítima – que, posteriormente, foi encontrado no bairro Jabaeté, em Vila Velha. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Cléber levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, de onde foi liberado por familiares.
Preso suspeito de matar dono de carro durante roubo em Cariacica