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Tirado de carro

Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em Vila Velha

Conforme a apuração da TV Gazeta, o homem foi deixado no local do crime na noite de domingo (6). Ele estava completamente sem roupas

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2022 às 11:42
Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em Vila Velha
Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em Vila Velha Crédito: TV Gazeta
Um homem foi encontrado morto com sinais de espancamento na manhã desta segunda-feira (7), no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com peritos da Polícia Civil, a vítima tinha aproximadamente 45 anos e ainda não foi identificada.
Conforme a apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o homem foi deixado no local do crime na noite de domingo (6). Ele estava completamente sem roupas.
Moradores contaram que a rua estava cheia quando os criminosos chegaram para deixar o corpo. Eles estavam em um carro, pararam no meio da rua - onde estavam cerca de dez pessoas -, abriram o porta-malas e dois ocupantes tiraram o homem de dentro do veículo.
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que reforçou o patrulhamento na região, mas moradores relataram à reportagem da TV Gazeta que ainda sentem medo.

TIROTEIO NA REGIÃO

Depois que a vítima foi encontrada, uma troca de tiros entre criminosos na área conhecida como Ferrinho, foi registrada, por volta das 7h. Um dos criminosos apareceu em um vídeo ostentando uma arma. Moradores contaram que estão sofrendo com a violência na região.
O crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações de G1 ES

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