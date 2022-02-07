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Noroeste do ES

Agricultor morre atropelado pelo próprio carro em Vila Pavão

Segundo relato de testemunha à PM, homem tentou fazer uma manobra, mas perdeu o equilíbrio e foi jogado para fora do carro, que estava com a porta aberta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 06:29

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 fev 2022 às 06:29
Vila Pavão, no Noroeste do Es
Vila Pavão, no Noroeste do ES Crédito: Prefeitura de Vila Pavão / Divulgação
Um homem morreu atropelado pelo carro que ele próprio dirigia. O acidente aconteceu na tarde de sábado (5) em uma propriedade rural no interior de Vila Pavão, no Noroeste do Estado. A vítima foi identificada como o agricultor José Paulo Dondoni, de 58 anos. Uma testemunha contou à Polícia Militar que a porta do veículo da vítima estava aberta e, após uma manobra brusca, Dondoni perdeu o equilíbrio e caiu. A roda dianteira do veículo, um Ford Courier, passou por cima dele.
Segundo o boletim de ocorrência, a dona do terreno contou aos policiais que o agricultor procurava o marido dela, que não estava em casa. Ao ir embora, Dondoni deu ré, tentando dar um “cavalo de pau”, porém o carro parou e ele foi jogado para fora do veículo.
A mulher disse que chamou vizinhos para tentar retirar o corpo debaixo da roda, mas os moradores observaram que Dondoni já não tinha mais sinais de vida. Quando a PM chegou ao local, a vítima estava em óbito. A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo até o SML para ser liberado aos familiares. 
Agricultor morre atropelado pelo próprio carro em Vila Pavão

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