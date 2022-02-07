Um homem morreu atropelado pelo carro que ele próprio dirigia. O acidente aconteceu na tarde de sábado (5) em uma propriedade rural no interior de Vila Pavão, no Noroeste do Estado. A vítima foi identificada como o agricultor José Paulo Dondoni, de 58 anos. Uma testemunha contou à Polícia Militar que a porta do veículo da vítima estava aberta e, após uma manobra brusca, Dondoni perdeu o equilíbrio e caiu. A roda dianteira do veículo, um Ford Courier, passou por cima dele.
Segundo o boletim de ocorrência, a dona do terreno contou aos policiais que o agricultor procurava o marido dela, que não estava em casa. Ao ir embora, Dondoni deu ré, tentando dar um “cavalo de pau”, porém o carro parou e ele foi jogado para fora do veículo.
A mulher disse que chamou vizinhos para tentar retirar o corpo debaixo da roda, mas os moradores observaram que Dondoni já não tinha mais sinais de vida. Quando a PM chegou ao local, a vítima estava em óbito. A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo até o SML para ser liberado aos familiares.
Agricultor morre atropelado pelo próprio carro em Vila Pavão