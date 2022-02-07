Sem vítimas

Polícia investiga carro incendiado em rua de terra em Cariacica

Veículo pegou fogo no bairro Porto de Cariacica; proprietário não foi localizado nem há suspeita sobre causas, segundo os Bombeiros

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 17:45

Larissa Avilez

Carro incendiado nesse domingo (6) estava parado em uma rua de terra, perto de uma área de vegetação em Cariacica
Carro incendiado estava parado em uma rua de terra, perto de uma área de vegetação em Cariacica Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Polícia Civil investiga as circunstâncias em que um carro pegou fogo em Cariacica. O veículo foi encontrado parado em uma rua de terra no bairro Porto de Cariacica neste domingo (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário não foi localizado nem há suspeitas sobre as causas.
Ainda segundo os bombeiros, o acionamento aconteceu durante a tarde. "A equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam o automóvel. O fogo foi combatido e extinto", esclareceu. Em nota, a corporação também afirmou que não há relatos sobre feridos neste incêndio.
Já a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos realizou diligências no local nesta segunda-feira (7), mas não repassou detalhes. Quem tiver qualquer informação sobre o fato deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.
