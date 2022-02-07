A Polícia Civil investiga as circunstâncias em que um carro pegou fogo em Cariacica. O veículo foi encontrado parado em uma rua de terra no bairro Porto de Cariacica neste domingo (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário não foi localizado nem há suspeitas sobre as causas.
Ainda segundo os bombeiros, o acionamento aconteceu durante a tarde. "A equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam o automóvel. O fogo foi combatido e extinto", esclareceu. Em nota, a corporação também afirmou que não há relatos sobre feridos neste incêndio.
Já a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos realizou diligências no local nesta segunda-feira (7), mas não repassou detalhes. Quem tiver qualquer informação sobre o fato deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.
Polícia investiga carro incendiado em rua de terra em Cariacica