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Na Capital

Suspeito de enviar fotos pornográficas para criança é localizado em Vitória

O homem confessou o crime, mas foi liberado porque não estava em flagrante; ele será indiciado por assédio infantil por qualquer meio de comunicação

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 12:11

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 fev 2022 às 12:11
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
A PC cumpriu o mandato, porém o homem acabou liberado por não existir situação de flagrante Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 53 anos que enviava fotos pornográficas e tinha conversas de cunho sexual com uma criança de 9 anos foi alvo de um mandado de busca e apreensão por uma equipe da Polícia Civil na última quinta-feira (3), em Vitória. Conforme a corporação, o homem confessou o crime, mas foi ouvido e liberado por não ter sido detido em flagrante.
Ainda segundo a polícia, ele será indiciado por aliciar e assediar uma criança, por qualquer meio de comunicação, a fim de praticar ato libidinoso. Quem descobriu o crime foi a família da criança, que viu as conversas no WhatsApp e fez um boletim de ocorrência.
De acordo com a corporação, em depoimento, o homem alegou que jogou um número aleatório de telefone no aplicativo de conversas e encontrou a criança. Eles, então, passaram a conversar.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Repressão Crimes Cibernética (DRCC), Brenno Andrade, nenhum material relacionado ao crime de abuso sexual infantil foi encontrada na casa do suspeito. Ele não teve a identidade divulgada.
"Identificamos o autor das mensagens e pedimos o mandado de busca e apreensão, que foi expedido pela Justiça. Durante o cumprimento, não foi encontrado nenhum material de abuso sexual e infantil, mas ele confessou o crime”, explicou o delegado.
Suspeito de enviar fotos pornográficas para criança é localizado em Vitória

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