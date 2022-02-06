Homem com sinais de embriaguez furta ambulância e sai dirigindo de pronto-socorro no ES

O pronto-socorro de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, onde ambulância foi furtada Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem com sinais de embriaguez e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) furtou uma ambulância do pronto-socorro de Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (6).

Conforme registrado no Boletim Unificado, o motorista da ambulância estava no pronto-socorro cumprindo a escala quando o homem apareceu no local e informou que precisava do veículo com urgência para ir até o endereço onde reside, pois sua esposa estava passando mal.

O motorista relatou à Polícia Militar que esperava a liberação do veículo junto ao pronto-socorro. Neste momento, o homem percebeu que a chave da ambulância estava na ignição, então entrou no veículo e saiu dirigindo do local. Ele foi perseguido pelo motorista, que entrou em outra ambulância e acionou a PM.

A assessoria da Prefeitura de Ibiraçu informou à reportagem que o veículo foi recuperado pela polícia em seguida. A guarnição da PM conseguiu abordar o veículo na Rua Daniel Comboni, próximo ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) do município.

O homem foi conduzido à delegacia de Aracruz, onde se recusou a fazer o teste do bafômetro e terminou autuado em flagrante por embriaguez ao volante e furto. A Polícia Civil informou que ele será transferido para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.

O nome do homem não foi divulgado pela polícia. A Secretaria de Saúde do município informou que uma outra ambulância foi até o local em que a mulher estaria, mas, ao chegar lá, não encontrou a mulher e constatou que não havia ninguém passando mal.

Com informações de Vinicius Lodi