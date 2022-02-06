Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Homem com sinais de embriaguez furta ambulância e sai dirigindo de pronto-socorro no ES
Sem CNH

Homem com sinais de embriaguez furta ambulância e sai dirigindo de pronto-socorro no ES

Caso aconteceu neste domingo (6) no Norte do Espírito Santo; homem disse que precisava do veículo com urgência, pois sua esposa estava passando mal

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 17:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 fev 2022 às 17:44
O pronto-socorro de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, onde ambulância foi furtada Crédito: Reprodução/Google Maps
Um homem com sinais de embriaguez e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) furtou uma ambulância do pronto-socorro de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (6).
Conforme registrado no Boletim Unificado, o motorista da ambulância estava no pronto-socorro cumprindo a escala quando o homem apareceu no local e informou que precisava do veículo com urgência para ir até o endereço onde reside, pois sua esposa estava passando mal.
O motorista relatou à Polícia Militar que esperava a liberação do veículo junto ao pronto-socorro. Neste momento, o homem percebeu que a chave da ambulância estava na ignição, então entrou no veículo e saiu dirigindo do local. Ele foi perseguido pelo motorista, que entrou em outra ambulância e acionou a PM. 
A assessoria da Prefeitura de Ibiraçu informou à reportagem que o veículo foi recuperado pela polícia em seguida. A guarnição da PM conseguiu abordar o veículo na Rua Daniel Comboni, próximo ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) do município.
O homem foi conduzido à delegacia de Aracruz, onde se recusou a fazer o teste do bafômetro e terminou autuado em flagrante por embriaguez ao volante e furto. A Polícia Civil informou que ele será transferido para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.
O nome do homem não foi divulgado pela polícia. A Secretaria de Saúde do município informou que uma outra ambulância foi até o local em que a mulher estaria, mas, ao chegar lá, não encontrou a mulher e constatou que não havia ninguém passando mal. 
Com informações de Vinicius Lodi

Atualização

07/02/2022 - 10:31
Após a publicação da reportagem, a Secretaria de Saúde da cidade informou que uma equipe foi ao local onde a mulher estaria, mas ela não foi encontrada. 

Veja Também

Caminhoneiro do ES que estava desaparecido em SP é encontrado

Jovem é ferido com caco de vidro durante briga em praia da Serra

Irmãos vão parar em pronto-socorro após briga em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ibiraçu Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados