Jovem é ferido com caco de vidro durante briga em praia da Serra

Um jovem de 18 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi ferido no pescoço com um caco de vidro após uma briga na orla de Jacaraípe, na Serra. O crime teria acontecido por volta das 5h30 deste domingo (6).
Segundo informações da Polícia Militar, policiais foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca na orla, onde a equipe se deparou com o jovem caído no chão, ferido, próximo a duas testemunhas.
“Questionados sobre o fato, testemunhas disseram que viram uma briga entre a vítima e uma travesti. Que a agressora, em certo momento, se afastou do jovem, pegou uma garrafa, a quebrou batendo no chão e em seguida foi na direção da vítima, acertando um golpe no pescoço”, informou a PM.
As testemunhas então gritaram por socorro e a travesti fugiu do local, tendo sendo sido localizada pela PM a cerca de dois quilômetros da cena do crime.
“Aos militares, a abordada negou que tivesse participado de qualquer briga, no entanto havia sangue em seu corpo. Ela foi levada até as testemunhas que a reconheceram, sendo então encaminhada para a Delegacia Regional do município", informou a Polícia Militar, por meio de nota.