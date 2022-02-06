Jovem é ferido com caco de vidro durante briga em praia da Serra

Jovem é ferido com caco de vidro no pescoço durante briga em praia na Serra Crédito: Carol Monteiro

Um jovem de 18 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi ferido no pescoço com um caco de vidro após uma briga na orla de Jacaraípe, na Serra . O crime teria acontecido por volta das 5h30 deste domingo (6).

Segundo informações da Polícia Militar , policiais foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca na orla, onde a equipe se deparou com o jovem caído no chão, ferido, próximo a duas testemunhas.

“Questionados sobre o fato, testemunhas disseram que viram uma briga entre a vítima e uma travesti. Que a agressora, em certo momento, se afastou do jovem, pegou uma garrafa, a quebrou batendo no chão e em seguida foi na direção da vítima, acertando um golpe no pescoço”, informou a PM.

As testemunhas então gritaram por socorro e a travesti fugiu do local, tendo sendo sido localizada pela PM a cerca de dois quilômetros da cena do crime.

“Aos militares, a abordada negou que tivesse participado de qualquer briga, no entanto havia sangue em seu corpo. Ela foi levada até as testemunhas que a reconheceram, sendo então encaminhada para a Delegacia Regional do município", informou a Polícia Militar, por meio de nota.