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Homem faz arrastão em ônibus do Transcol em Vitória para comprar metralhadora

Após roubar ao menos 5 celulares em um coletivo da linha 531, o suspeito foi alcançado por alunos de uma academia de jiu-jitsu em Vitória; entenda a história

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2022 às 10:33
Um homem foi preso por populares após realizar um arrastão em um ônibus da linha 531 do Transcol, no bairro Maruípe, em Vitória, por volta das 19h30 desta segunda-feira (8). De acordo com informações apuradas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o suspeito foi preso por alunos de uma academia de artes marciais.
Suspeito foi imobilizado por populares até que a Polícia Militar chegasse ao local
O suspeito foi imobilizado por alunos de uma academia de artes marciais até que a Polícia Militar chegasse ao local Crédito: Internautas 
Após efetuar o assalto, o acusado desceu do coletivo em um ponto próximo à Praça Eucalipto, e seguiu andando tranquilamente pelas ruas do bairro. Ele passou em frente a uma academia de jiu-jitsu, onde alguns alunos conversavam em frente após o término da aula. Segundo afirmaram à polícia, o suspeito estava usando uma mochila, mas devido a calma com que transitava, eles não presumiram que o indivíduo tivesse acabado de realizar um arrastão.
Homem faz arrastão em ônibus do Transcol em Vitória para comprar metralhadora

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Uma das vítimas do homem no coletivo desceu atrás do acusado, e, enquanto ele virava pela esquina, os alunos escutaram a pessoa gritando 'pega ladrão, ele acabou de roubar um ônibus'. Os alunos da academia, ao ouvirem os gritos, correram atrás do suspeito. O grupo conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde passou a noite. Pela manhã, ele foi levado ao Departamento Médico Legal (DML). Ao ser questionado sobre o motivo que o levou a realizar o assalto, ele alegou que compraria uma metralhadora com a venda dos aparelhos e a levaria para a favela. Quando perguntado sobre qual o local em questão, o suspeito respondeu que 'não era do interesse de ninguém'.

5 APARELHOS

De acordo com o registro da ocorrência no Ciodes, o suspeito tem 28 anos e roubou pelo menos cinco aparelhos telefônicos dos passageiros. Com ele, a polícia ainda encontrou uma arma falsa similar a uma pistola. Uma das vítimas relatou ter tido uma mochila e também o celular levados pelo homem, porém nada foi encontrado com o detido. 
Agora, a Polícia Civil investigará o caso para descobrir se existem outras pessoas envolvidas e se o motivo do assalto e a eventual venda dos aparelhos para a compra da metralhadora tem ligação com o tráfico de drogas.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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