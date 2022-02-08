TV Gazeta, o suspeito foi preso por alunos de uma academia de artes marciais. Um homem foi preso por populares após realizar um arrastão em um ônibus da linha 531 do Transcol , no bairro Maruípe, em Vitória , por volta das 19h30 desta segunda-feira (8). De acordo com informações apuradas pela repórter Daniela Carla, da, o suspeito foi preso por alunos de uma academia de artes marciais.

O suspeito foi imobilizado por alunos de uma academia de artes marciais até que a Polícia Militar chegasse ao local Crédito: Internautas

Após efetuar o assalto, o acusado desceu do coletivo em um ponto próximo à Praça Eucalipto, e seguiu andando tranquilamente pelas ruas do bairro. Ele passou em frente a uma academia de jiu-jitsu, onde alguns alunos conversavam em frente após o término da aula. Segundo afirmaram à polícia, o suspeito estava usando uma mochila, mas devido a calma com que transitava, eles não presumiram que o indivíduo tivesse acabado de realizar um arrastão.

Your browser does not support the audio element. Homem faz arrastão em ônibus do Transcol em Vitória para comprar metralhadora

Uma das vítimas do homem no coletivo desceu atrás do acusado, e, enquanto ele virava pela esquina, os alunos escutaram a pessoa gritando 'pega ladrão, ele acabou de roubar um ônibus'. Os alunos da academia, ao ouvirem os gritos, correram atrás do suspeito. O grupo conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia.

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde passou a noite. Pela manhã, ele foi levado ao Departamento Médico Legal (DML). Ao ser questionado sobre o motivo que o levou a realizar o assalto, ele alegou que compraria uma metralhadora com a venda dos aparelhos e a levaria para a favela. Quando perguntado sobre qual o local em questão, o suspeito respondeu que 'não era do interesse de ninguém'.

5 APARELHOS

De acordo com o registro da ocorrência no Ciodes, o suspeito tem 28 anos e roubou pelo menos cinco aparelhos telefônicos dos passageiros. Com ele, a polícia ainda encontrou uma arma falsa similar a uma pistola. Uma das vítimas relatou ter tido uma mochila e também o celular levados pelo homem, porém nada foi encontrado com o detido.

Agora, a Polícia Civil investigará o caso para descobrir se existem outras pessoas envolvidas e se o motivo do assalto e a eventual venda dos aparelhos para a compra da metralhadora tem ligação com o tráfico de drogas.