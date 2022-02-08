Homem é preso em flagrante por furto de fios de semáforo em Vitória

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada desta terça-feira (8), por furtar fios de um semáforo que fica no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha, a Reta da Penha, com a Avenida Rio Branco, em Vitória. Casos semelhantes tem se tornado corriqueiros nos últimos dias e provocado transtornos no trânsito da Capital capixaba.
O criminoso foi localizado pela Guarda Municipal perto da Praça do Pedágio da Terceira Ponte e resistiu à prisão, mas os agentes de Proteção Comunitária conseguiram deter o homem.
O preso foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Guarda, o homem já tem passagens criminais por furto e roubo. O nome dele não foi divulgado.
Com informações de G1 ES