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Prejuízo no trânsito

Homem é preso em flagrante por furto de fios de semáforo em Vitória

Criminoso foi detido nas imediações da Praça do Pedágio, em Vitória, e furtou os cabos na madrugada desta terça (8)

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2022 às 08:40
Homem é preso por furto de fios de semáforo em Vitória
Homem é preso por furto de fios de semáforo em Vitória Crédito: Divulgação/GMV
Um homem foi preso em flagrante, na madrugada desta terça-feira (8), por furtar fios de um semáforo que fica no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha, a Reta da Penha, com a Avenida Rio Branco, em Vitória. Casos semelhantes tem se tornado corriqueiros nos últimos dias e provocado transtornos no trânsito da Capital capixaba. 
O criminoso foi localizado pela Guarda Municipal perto da Praça do Pedágio da Terceira Ponte e resistiu à prisão, mas os agentes de Proteção Comunitária conseguiram deter o homem.
O preso foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Guarda, o homem já tem passagens criminais por furto e roubo. O nome dele não foi divulgado.
Com informações de G1 ES

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