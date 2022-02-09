Jovem é assassinado a tiros em Vila Velha

Um jovem de 18 anos foi encontrado morto após ser baleado na noite desta terça-feira (08), em São Conrado, Vila Velha . A vítima, que não teve o nome divulgado, foi localizado por policiais militares, que tinham sido acionados por moradores para verificar a informação de que havia uma pessoa baleada na região. O Samu foi chamado e constatou o óbito no local

Policiais militares acionaram o Samu, que constatou o óbito da vítima. Crédito: Any Cometti

De acordo com a Polícia Militar, após a constatação da morte, a Polícia Civil foi acionada. A ocorrência está seguindo sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O jovem apresentava oito perfurações no corpo, sendo no braço, tórax e pernas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Mais detalhes da investigação não foram divulgados até o momento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, em seguida, será liberado para os familiares.