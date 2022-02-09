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Violência

Jovem é assassinado a tiros em Vila Velha

A vítima foi encontrada por policiais militares, que receberam a denúncia de moradores da região

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 13:22

Publicado em 

09 fev 2022 às 13:22
Um jovem de 18 anos foi encontrado morto após ser baleado na noite desta terça-feira (08), em São Conrado, Vila Velha. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi localizado por policiais militares, que tinham sido acionados por moradores para verificar a informação de que havia uma pessoa baleada na região. O Samu foi chamado e constatou o óbito no local 
Crime
Policiais militares acionaram o Samu, que constatou o óbito da vítima. Crédito: Any Cometti
De acordo com a Polícia Militar, após a constatação da morte, a Polícia Civil foi acionada. A ocorrência está seguindo sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O jovem apresentava oito perfurações no corpo, sendo no braço, tórax e pernas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. 

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Mais detalhes da investigação não foram divulgados até o momento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, em seguida, será liberado para os familiares. 
A Polícia Civil reitera que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas são investigadas.

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