Homem é assassinado a tiros em frente a bar de Vila Velha

Um homem de 42 anos, identificado como Wilnnen Schultz Pinto, foi morto a tiros quando estava chegando em um bar por volta das 20h desta quinta-feira (27), na Estrada de Capuaba, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do homem. A vítima trabalhava com prótese dentária e morava no bairro onde ocorreu o crime. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do assassinato, mas o homem foi encontrado caído em uma moto, que estava estacionada em frente ao bar.
A vítima, segundo a Polícia Militar, tinha passagens pela Lei Maria da Penha. Na última segunda-feira (24), a PM teria se dirigido à casa de Wilnnen após denúncia de que ele estaria ameaçando a própria mãe.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Em nota enviada na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou o texto.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a corporação.