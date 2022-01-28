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Bairro Ilha das Flores

Homem é assassinado a tiros em frente a bar de Vila Velha

Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime. Wilnnen Schultz Pinto, de 42 anos, foi encontrado caído em uma moto, que estava estacionada em frente ao bar
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 jan 2022 às 21:54

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 21:54

crime em vila velha
Crime foi cometido no bairro Ilha das Flores Crédito: Caíque Verli
Um homem de 42 anos, identificado como Wilnnen Schultz Pinto, foi morto a tiros quando estava chegando em um bar por volta das 20h desta quinta-feira (27), na Estrada de Capuaba, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha.
crime em vila velha
Wilnnen Schultz Pinto foi baleado quando estava chegando em um bar Crédito: Redes sociais
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do homem. A vítima trabalhava com prótese dentária e morava no bairro onde ocorreu o crime. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do assassinato, mas o homem foi encontrado caído em uma moto, que estava estacionada em frente ao bar.
A vítima, segundo a Polícia Militar, tinha passagens pela Lei Maria da Penha. Na última segunda-feira (24), a PM teria se dirigido à casa de Wilnnen após denúncia de que ele estaria ameaçando a própria mãe.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota enviada na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou o texto. 
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a corporação. 

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