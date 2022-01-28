Homem é assassinado a tiros em frente a bar de Vila Velha

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota enviada na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou o texto.