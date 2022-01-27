Policial tenta impedir assalto e atira em suspeito em Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um policial civil baleou um suspeito ao tentar impedir um assalto a uma mulher, na noite desta quarta-feira (26), no bairro Santos Dumont em Vila Velha , na Grande Vitória.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o agente contou que tinha acabado de chegar do trabalho, por volta das 21h10, quando ouviu os gritos de socorro de uma mulher na rua.

Ainda segundo o registro da polícia, quando viu o roubo da janela de casa, ele deu voz de prisão ao assaltante, que tentou atirar contra o policial, mas foi baleado antes por ele.

O homem, de 18 anos, fugiu de moto levando o celular da vítima. Logo depois, ele deu entrada em um hospital particular na cidade. Policiais conseguiram encontrá-lo porque a mulher roubada verificou a localização do aparelho perto do hospital.

No local, policiais militares encontraram a chave de uma moto com ele e a quantia de R$ 160. A moto foi encontrada no entorno do hospital e depois foram encontrados um revólver calibre 38 e um celular. O homem foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha.