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Encontrado em hospital

Policial tenta impedir assalto e atira em suspeito em Vila Velha

De acordo com o boletim da PM, o agente contou que tinha acabado de chegar do trabalho, quando ouviu os gritos de socorro de uma mulher na rua nesta quarta

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2022 às 10:41
Delegacia Regional de Vila Velha
Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um policial civil baleou um suspeito ao tentar impedir um assalto a uma mulher, na noite desta quarta-feira (26), no bairro Santos Dumont em Vila Velha, na Grande Vitória.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, o agente contou que tinha acabado de chegar do trabalho, por volta das 21h10, quando ouviu os gritos de socorro de uma mulher na rua.
Ainda segundo o registro da polícia, quando viu o roubo da janela de casa, ele deu voz de prisão ao assaltante, que tentou atirar contra o policial, mas foi baleado antes por ele.
O homem, de 18 anos, fugiu de moto levando o celular da vítima. Logo depois, ele deu entrada em um hospital particular na cidade. Policiais conseguiram encontrá-lo porque a mulher roubada verificou a localização do aparelho perto do hospital.
No local, policiais militares encontraram a chave de uma moto com ele e a quantia de R$ 160. A moto foi encontrada no entorno do hospital e depois foram encontrados um revólver calibre 38 e um celular. O homem foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha.
*Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

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