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Por ciúmes da ex

Preso suspeito de matar adolescente em emboscada em Nova Venécia

Jovem de 22 anos teria executado o menor de 15 anos em maio do ano passado por ciúmes do relacionamento da ex-namorada com a vítima. Ele foi preso nesta quarta (26), em Colatina

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 20:28

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 jan 2022 às 20:28
Um jovem de 22 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (26) no bairro São Miguel, em Colatina, Noroeste do Estado, suspeito de ter assassinado a tiros um adolescente de 15 anos. Segundo a Polícia Civil, o homem armou uma emboscada para executar a vítima na zona rural de Nova Venécia, por ciúmes do relacionamento da ex-namorada com a vítima.
O crime aconteceu no dia 8 de maio do ano passado. No dia do assassinato, de acordo com informações da investigação da Polícia Civil, o suspeito criou um contato falso e chamou a vítima para um encontro. Ao chegar no local, o adolescente foi assassinado.
O titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, delegado Wilian Dobrovosk, informou que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a ex-namorada do suspeito.
“A mulher se relacionou com o suspeito e, após terminarem, ela voltou a se relacionar com a vítima. Chegou até a encaminhar mensagens do ex-namorado para a vítima, dando conta de que o suspeito não aceitava o romance entre eles”, conta o delegado.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
 Polícia Civil segue investigando o caso Crédito: Carlos Alberto Silva
A prisão foi realizada durante uma operação das Delegacias de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e de Colatina. As investigações continuam para localizar um outro suspeito que teria ajudado o indivíduo.

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