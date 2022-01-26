Preso suspeito de matar adolescente em emboscada em Nova Venécia

Um jovem de 22 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (26) no bairro São Miguel, em Colatina , Noroeste do Estado, suspeito de ter assassinado a tiros um adolescente de 15 anos. Segundo a Polícia Civil , o homem armou uma emboscada para executar a vítima na zona rural de Nova Venécia , por ciúmes do relacionamento da ex-namorada com a vítima.

O crime aconteceu no dia 8 de maio do ano passado. No dia do assassinato, de acordo com informações da investigação da Polícia Civil, o suspeito criou um contato falso e chamou a vítima para um encontro. Ao chegar no local, o adolescente foi assassinado.

O titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, delegado Wilian Dobrovosk, informou que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a ex-namorada do suspeito.

“A mulher se relacionou com o suspeito e, após terminarem, ela voltou a se relacionar com a vítima. Chegou até a encaminhar mensagens do ex-namorado para a vítima, dando conta de que o suspeito não aceitava o romance entre eles”, conta o delegado.

Polícia Civil segue investigando o caso Crédito: Carlos Alberto Silva