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Bairro Universal

Homem é morto a tiros dentro de carro em Viana

Segundo a PM, foi recebida a informação de que um veículo e uma motocicleta passaram na região efetuando disparos, que atingiram a vítima
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

26 jan 2022 às 18:59

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 18:59

Morte
Homem é baleado e encontrado morto dentro de veículo em Viana Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem foi morto a tiros dentro de carro no bairro Universal, em Viana, na tarde desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, o veículo não tinha restrição de furto e roubo. A vítima não teve o nome informado.
A PM explicou que foi informado, por meio do Centro Operacional de Defesa Social (Ciodes), que um veículo e uma motocicleta passaram na região efetuando disparos, que atingiram a vítima. Uma pistola carregada com 13 munições e oito munições calibre 9 mm foram encontradas no interior do carro da vítima, além de uma touca ninja. O material foi entregue na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da DHPP de Viana e disse que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a corporação, em nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em foto recebida do veículo em que a vítima teria sido encontrada, é possível ver etiquetagem de empresa de transporte por aplicativo. Diante disso, a reportagem demandou a Uber para saber se o homem trabalhava para a empresa. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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