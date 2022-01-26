Homem é morto a tiros dentro de carro em Viana

Homem é baleado e encontrado morto dentro de veículo em Viana Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem foi morto a tiros dentro de carro no bairro Universal, em Viana , na tarde desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar , o veículo não tinha restrição de furto e roubo. A vítima não teve o nome informado.

A PM explicou que foi informado, por meio do Centro Operacional de Defesa Social (Ciodes), que um veículo e uma motocicleta passaram na região efetuando disparos, que atingiram a vítima. Uma pistola carregada com 13 munições e oito munições calibre 9 mm foram encontradas no interior do carro da vítima, além de uma touca ninja. O material foi entregue na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da DHPP de Viana e disse que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a corporação, em nota.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.