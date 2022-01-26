Mãe e filha são baleadas em Vitória

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, para onde vítima foi levada Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher e a filha dela, de 13 anos, foram baleadas no bairro Gurigica, em Vitória , na tarde desta quarta-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros , as duas teriam sido atingidas nas mãos.

Na noite desta quarta-feira (26), a Polícia Militar informou que deteve em uma residência, no mesmo bairro, um jovem de 20 anos suspeito de participar do crime. Com o indivíduo, foi apreendida uma pistola calibre. 40, um carregador, 16 munições, um rádio comunicador, uma base de rádio comunicador e uma bucha de maconha.

A corporação explicou que foi acionada para atender a ocorrência de atendimento pré-hospitalar a vítimas de disparo de arma de fogo em Gurigica. Quando chegaram ao local, os militares constataram que a mulher e a filha já se encontravam com as mãos enfaixadas.

A Polícia Militar informou, por nota, que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a ocorrência de duas pessoas baleadas no bairro e os militares constataram que as vítimas eram uma mulher e a filha dela, de 13 anos.

A filha foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a mulher foi levada pela guarnição dos bombeiros até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital, onde foi deixada aos cuidados da equipe médica.

Por nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima, para haver investigação. "A Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", informou o texto.

Circula em grupos de redes sociais que mãe e filha teriam sido vítimas de assalto, mas ainda não há confirmação do que aconteceu. A reportagem de A Gazeta questionou as polícias Militar e Civil sobre como mãe e filhas foram baleadas nas mãos, mas não obteve resposta nas notas enviadas na tarde desta quarta-feira.

Atualização Na noite desta quarta-feira (26), após a publicação desta matéria, a Polícia Militar divulgou que deteve um suspeito do crime. A informação foi incluída no texto.