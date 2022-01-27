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Violência

Empresário do ramo de rodeios é morto em Cariacica

Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que dois bandidos chegaram de moto, pediram um copo de água e atiraram contra a vítima

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 07:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2022 às 07:42
Nilton Ferreira Júnior, de 47 anos Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um empresário do setor de rodeios foi morto na tarde desta quarta-feira (26) dentro do próprio sítio em Cariacica. Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que dois bandidos chegaram de moto, pediram um copo de água e atiraram contra a vítima, que estava no curral.
Nilton Ferreira Júnior tinha 47 anos, era casado e deixou dois filhos. Segundo amigos do empresário, a vítima era conhecida como "Niltinho passarinho". O caso é investigado pela Divisão de Homicídios. Nenhum suspeito foi preso.
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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