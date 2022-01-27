Empresário do ramo de rodeios é morto em Cariacica

Um empresário do setor de rodeios foi morto na tarde desta quarta-feira (26) dentro do próprio sítio em Cariacica. Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que dois bandidos chegaram de moto, pediram um copo de água e atiraram contra a vítima, que estava no curral.
Nilton Ferreira Júnior tinha 47 anos, era casado e deixou dois filhos. Segundo amigos do empresário, a vítima era conhecida como "Niltinho passarinho". O caso é investigado pela Divisão de Homicídios. Nenhum suspeito foi preso.
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta