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Sete prisões

Operação prende suspeitos de roubo, extorsão e latrocínio no Sul do ES

As prisões são parte de uma operação da Polícia Civil, que cumpriu mandados em diversos bairros de Cachoeiro e em Castelo nesta quarta (26)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jan 2022 às 11:49

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 11:49

Operação prende sete suspeitos de roubo, furto, extorsão e latrocínio em Cachoeiro
A operação da PC prendeu sete suspeitos de roubo, furto, extorsão e latrocínio em Cachoeiro e Castelo Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Sete homens foram presos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (26). As prisões fizeram parte de uma operação da Polícia Civil que cumpriu mandados em diversos bairros do município e também Castelo. Os presos são suspeitos de envolvimento em crimes de roubo, furto, extorsão e latrocínio.
Segundo a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), nove investigadores iniciaram os trabalhos há pelo menos 20 dias. De acordo com o titular da Deic, Rafael Amaral Ferreira, dois detidos estão envolvidos em crimes de furto qualificado, e dois em crime de roubo à mão armada. Outros dois são suspeitos de crimes sexuais contra menores. Por fim, ainda ocorra uma prisão de um suspeito por envolvimento em um assassinato e no tráfico de drogas.
“O incessante trabalho de captura que a delegacia vem empreendendo tem surtido efeito direto na redução dos crimes, principalmente de roubo a mão armada”, disse o delegado.
Após as prisões, todos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro, Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, e o Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os nomes dos sete detidos não foram repassados.

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