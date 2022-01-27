Operação prende suspeitos de roubo, extorsão e latrocínio no Sul do ES

Sete homens foram presos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (26). As prisões fizeram parte de uma operação da Polícia Civil que cumpriu mandados em diversos bairros do município e também Castelo. Os presos são suspeitos de envolvimento em crimes de roubo, furto, extorsão e latrocínio.
Segundo a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), nove investigadores iniciaram os trabalhos há pelo menos 20 dias. De acordo com o titular da Deic, Rafael Amaral Ferreira, dois detidos estão envolvidos em crimes de furto qualificado, e dois em crime de roubo à mão armada. Outros dois são suspeitos de crimes sexuais contra menores. Por fim, ainda ocorra uma prisão de um suspeito por envolvimento em um assassinato e no tráfico de drogas.
“O incessante trabalho de captura que a delegacia vem empreendendo tem surtido efeito direto na redução dos crimes, principalmente de roubo a mão armada”, disse o delegado.
Após as prisões, todos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro, Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, e o Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os nomes dos sete detidos não foram repassados.