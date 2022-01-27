Operação prende suspeitos de roubo, extorsão e latrocínio no Sul do ES

Segundo a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), nove investigadores iniciaram os trabalhos há pelo menos 20 dias. De acordo com o titular da Deic, Rafael Amaral Ferreira, dois detidos estão envolvidos em crimes de furto qualificado, e dois em crime de roubo à mão armada. Outros dois são suspeitos de crimes sexuais contra menores. Por fim, ainda ocorra uma prisão de um suspeito por envolvimento em um assassinato e no tráfico de drogas.