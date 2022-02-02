Homem é morto a tiros dentro de condomínio de Vila Velha

Um homem foi encontrado morto no meio de dois blocos de um condomínio no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo os moradores, tiros foram ouvidos por volta das 19h desta terça-feira (1). A vítima foi baleada nas costas e na cabeça. Moradores disseram que o homem não residia no local e não souberam dar detalhes de como ele foi morto.
Depois do trabalho da perícia, o corpo foi recolhido e levado pro Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Segundo a Polícia Civil, a vítima não foi identificada, mas aparenta ter de 25 a 35 anos.
Os investigadores começaram a apurar o caso, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A vítima não teve a identidade informada à reportagem.
Com informações do g1ES