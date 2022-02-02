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Homicídio

Homem é morto a tiros dentro de condomínio de Vila Velha

Vítima sofreu tiros nas costas e na cabeça de acordo com o trabalho da perícia da Polícia Civil. Crime ocorreu na noite desta terça (1)

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2022 às 11:28
Homem ainda não identificado foi assassinado em condomínio em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha
Homem ainda não identificado foi assassinado em condomínio em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi encontrado morto no meio de dois blocos de um condomínio no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo os moradores, tiros foram ouvidos por volta das 19h desta terça-feira (1). A vítima foi baleada nas costas e na cabeça. Moradores disseram que o homem não residia no local e não souberam dar detalhes de como ele foi morto.
Depois do trabalho da perícia, o corpo foi recolhido e levado pro Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Segundo a Polícia Civil, a vítima não foi identificada, mas aparenta ter de 25 a 35 anos.
Os investigadores começaram a apurar o caso, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A vítima não teve a identidade informada à reportagem.
Com informações do g1ES

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