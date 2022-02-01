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Carro pega fogo e explode na Rodovia Leste-Oeste em Vila Velha

O veículo, um Chevrolet Classic, ficou completamente destruído pelas chamas. Cilindro do kit gás também explodiu, de acordo com os Bombeiros

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2022 às 12:39
Um carro pegou fogo na noite de segunda-feira (31), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na Grande Vitória. O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam o carro, sendo que o veículo possuía kit gás e o botijão explodiu por conta do fogo.
Os militares realizaram o combate ao fogo que consumiu o Chevrolet Classic, sendo que o incêndio também se alastrou para uma pequena área de vegetação às margens da estrada. Ninguém ficou ferido, e o proprietário do veículo não solicitou perícia por parte da corporação.

DESTROÇOS

A metros de distância do local onde o carro pegou fogo, foram encontrados vários destroços do carro. Houve uma explosão do cilindro de gás automotivo que fica no porta-malas do veículo. 
Carro
Após o cilindro de gás explodir, o que restou do Classic foi consumido pelo fogo Crédito: Reprodução
Nas imagens feitas por internautas no local, é possível ver o que restou da botija, além do trabalho dos militares recolhendo os destroços que ficaram espalhados em vários pontos da estrada. A traseira do Classic ficou completamente destruída, restando apenas uma parte dianteira do chassi. 
Com informações do g1 ES

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