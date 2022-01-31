Carro abandonado na orla de Vila Velha é recolhido pela Guarda

Depois de se envolver em um acidente, um carro abandonado na orla do bairro Itaparica, em Vila Velha foi recolhido por agentes da Guarda Municipal na manhã desta segunda-feira (31). O acidente teria acontecido durante a madrugada, mas não há indícios de pessoas feridas no incidente.
O carro, modelo Volkswagen Gol vermelho, ficou atravessado em uma das pistas da Avenida Estudante José Júlio de Souza. As causas do acidente não foram identificadas, assim como a dinâmica do mesmo.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o veículo foi guinchado e recolhido para o pátio conveniado do Detran.