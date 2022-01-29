Idosos ficam gravemente feridos em acidente no Noroeste do ES
Um grave acidente na manhã deste sábado (29) deixou duas pessoas idosas feridas na Rodovia do Contorno, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. Elas estavam em uma moto que foi atingida por um carro de passeio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto teve a perna esquerda amputada e a senhora que estava na garupa sofreu diversas fraturas expostas, também na perna esquerda.
De acordo com um militar, que atuou na ocorrência, as vítimas estavam conscientes e orientadas e foram levadas ao Hospital Dra. Rita de Cássia, em Barra de São Francisco.
Não há informações sobre como ocorreu o acidente, e nem o estado atual de saúde das vítimas. O condutor do carro, um Ford Fiesta, foi atendido pelos bombeiros, mas não teve ferimentos e não quis ser encaminhado para o hospital.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram procurados pela reportagem. Até o momento, não houve respostas.