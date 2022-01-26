Acidente entre três carros deixa duas pessoas feridas em Vila Velha

Com o impacto da batida, um dos veículos envolvidos chegou a ficar com as rodas para cima Crédito: Marcelo Moryan

A Gazeta é possível ver que, com o impacto da batida, um dos veículos chegou a ficar com as rodas viradas para cima. Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (26), no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha . Nas imagens enviadas por leitores deé possível ver que, com o impacto da batida, um dos veículos chegou a ficar com as rodas viradas para cima.

Segundo informações da Guarda Municipal, um Fiat Strada branco que trafegava na Avenida Saturnino Rangel Mauro colidiu com um Renault Sandero prata que seguia pela Rua Itapemirim e tentava cruzar a via, indo em direção à Rodovia do Sol. Com a colisão, um Hyundai i30, que estava no sentido contrário da mesma rua, também foi atingido.

A Guarda Municipal informou que sinalizou a via e acionou o serviço médico, já que duas pessoas ficaram feridas levemente. O nome da unidade hospitalar para onde as vítimas foram encaminhadas não foi divulgado pela corporação.

Até as 18h20 desta quarta-feira, o trecho da Rua Itapemirim, que liga a Rodovia do Sol à Avenida Saturnino Rangel Mauro, estava fechado, mas o fluxo nas principais vias já havia sido normalizado.