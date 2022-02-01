Suspeito de assalto é rendido e espancado por moradores em Vila Velha Crédito: Telespectador | TV Gazeta

Um homem de 41 anos, suspeito de assalto, foi rendido e espancado por moradores na manhã desta terça-feira (1º), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha . Imagens registradas por testemunhas mostraram que, além de agredido, o homem também foi amarrado com uma corda.

De acordo com o agente Neves, da Guarda Municipal, o homem teria tentado roubar uma mulher que estava no carro com a filha e os moradores perceberam a ação.

"Ela sofreu grave ameaça. Ele pegou no pescoço dela na tentativa de tirar o carro dela, mas moradores perceberam e partiram para cima dele. Muitos ferimentos pelo corpo, o olho bem machucado, trauma no tórax, indivíduo bastante agredido por populares", contou o agente.

O homem foi levado para o Pronto Atendimento da Glória e, em seguida, encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, moradores mostram uma arma que estaria com ele, mas quando os agentes chegaram o objeto não estava mais no local.