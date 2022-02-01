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Também foi amarrado

Suspeito de assalto é rendido e espancado por moradores em Vila Velha

Homem de 41 anos, que teria tentado roubar uma mulher, também foi amarrado com uma corda por populares no bairro Cristóvão Colombo, na manhã desta terça-feira (1°)

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2022 às 14:51
Suspeito de assalto é rendido e espancado por moradores em Vila Velha
Suspeito de assalto é rendido e espancado por moradores em Vila Velha Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Um homem de 41 anos, suspeito de assalto, foi rendido e espancado por moradores na manhã desta terça-feira (1º), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Imagens registradas por testemunhas mostraram que, além de agredido, o homem também foi amarrado com uma corda.
De acordo com o agente Neves, da Guarda Municipal, o homem teria tentado roubar uma mulher que estava no carro com a filha e os moradores perceberam a ação.
"Ela sofreu grave ameaça. Ele pegou no pescoço dela na tentativa de tirar o carro dela, mas moradores perceberam e partiram para cima dele. Muitos ferimentos pelo corpo, o olho bem machucado, trauma no tórax, indivíduo bastante agredido por populares", contou o agente.
O homem foi levado para o Pronto Atendimento da Glória e, em seguida, encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Nas imagens que circulam pelas redes sociais, moradores mostram uma arma que estaria com ele, mas quando os agentes chegaram o objeto não estava mais no local.
O suspeito disse aos agentes que é de Minas Gerais e não tem passagem criminal. O nome dele não foi divulgado. Quando tiver alta, o homem será levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

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