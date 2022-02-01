Mulher denuncia marido por estupro em Ibitirama

Uma mulher denunciou o marido na noite desta segunda-feira (31) em Ibitirama, na Região do Caparaó, por ter sido abusada sexualmente. A vítima contou a violência sofrida a uma irmã, que acionou a Polícia Militar. De acordo com informações da PM, o suspeito fugiu de casa após a denuncia.
Ainda segundo a polícia, o caso foi registrado às 21h20, na zona rural de Ibitirama. A mulher foi encontrada pelos militares com os filhos, que são menores de idade. A vítima confirmou que seu esposo a levou de carro para uma estrada perto da casa.
Dentro do carro, ela contou que foi agredida e violentada de várias maneiras, entre elas, sexualmente. Também disse que seu marido tinha uma arma em casa. A mulher entregou a arma aos militares. Foram apreendidas uma carabina de pressão e munições.
A vítima e os filhos foram levados para o Pronto Atendimento de Ibitirama, para que ela fosse atendida pelo médico plantonista. A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem, mas, até o momento, não houve retorno.