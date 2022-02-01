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Aves silvestres são resgatadas pela polícia em cidades do Caparaó

Uma ararinha maracanã-verdadeira encontrada em Alegre estava com as penas das asas cortadas. A outra ave foi resgatada em ação da polícia em Iúna

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2022 às 12:51
Ave ameaçada de extinção é resgatada no Caparaó
Ave ameaçada de extinção é resgatada no Caparaó Crédito: Divulgação/ PMA
Uma ararinha maracanã, também conhecida como maracanã-verdadeira, foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental na cidade de Alegre, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. A ave estava com as penas das asas cortadas. Outro pássaro, um papagaio chauá, ameaçado de extinção, também foi resgatado em ação da polícia em Iúna.
O papagaio foi encontrado por um morador do município. Ele contou à polícia que a ave apareceu em sua residência totalmente atordoada e muito debilitada. Os resgates aconteceram durante o fim de semana, após a polícia ser acionada para captura dos animais.
Após o recolhimento, as aves foram entregues ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), onde passarão por avaliação veterinária, para que sejam reintroduzidas ao seu habitat natural.

Ave ameaçada de extinção é resgatada no Caparaó

A polícia ressaltou que esses animais são, exclusivamente, do Brasil e habitam regiões de serras próximas ao litoral e ao cerrado brasileiros. Vivem em média 40 anos e são especialmente visados pelo tráfico de animais silvestres, devido ao grande interesse como animal de estimação. O papagaio chauá teve sua população reduzida em 50% nos últimos dez anos e a espécie está em risco de extinção, de acordo com a polícia. 
A Polícia Militar Ambiental orienta que, ao se deparar com esse tipo de situação, a população deve acionar imediatamente os órgãos ambientais responsáveis e capacitados para recolherem os animais.

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