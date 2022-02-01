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Na frente da família

Polícia prende suspeitos de envolvimento em morte de mecânico na Serra

Prisões ocorreram na Serra, no mesmo bairro onde o crime foi registrado, e em João Pessoa, capital paraibana. Fugitivo havia postado vídeo desafiando a polícia a prendê-lo e acabou detido

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2022 às 10:25
Erasmo Pereira Alves, de 49 anos, foi atingido por três tiros: na cabeça, no tórax e nas costas
Erasmo Pereira Alves, de 49 anos, foi atingido por três tiros e morreu em outubro de 2021 Crédito: Reprodução
Dois homens foram presos suspeitos de matar a tiros o mecânico Erasmo Pereira Alves, de 49 anos, no bairro Cidade Nova, na Serra, na Grande Vitória. O crime aconteceu em outubro de 2021 e foi presenciado pela filha e a esposa da vítima. Os detidos não tiveram os nomes divulgados.
De acordo com as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, um dos envolvidos no assassinato foi preso no mesmo bairro e o segundo foi localizado em João Pessoa.

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A prisão do segundo homem aconteceu após um trabalho conjunto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e policiais do Espírito Santo e da Paraíba. Um detalhe que chama atenção é que, dois dias antes da prisão, o suspeito localizado na Paraíba, divulgou um vídeo desafiando as polícias dos dois estados.

O CRIME

De acordo com a Polícia Militar, Erasmo foi atingido por três tiros. A filha dele teria implorado para que os criminosos não matassem o pai e a mãe.
Na época, a esposa de Erasmo contou aos policiais que o dono de uma loja de materiais de construção e um amigo dele entraram na casa procurando por um homem que teria ficado por alguns dias na casa deles, e como não o acharam o homem, atiraram no mecânico. Eles também teriam tentado atirar na mulher, mas a arma não teria funcionado.
Com informações do G1ES

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