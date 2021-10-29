Homem é morto com três tiros na frente da esposa e da filha na Serra

O registro da ocorrência indica que a PM foi acionada pela esposa da vítima. Ela relatou aos policiais que dois homens, sendo um dono de uma loja de materiais de construção e um amigo dele, entraram na casa procurando por um homem identificado como Reginaldo, que teria ficado por alguns dias na residência de Erasmo.

Como não o acharam, segundo o relato da mulher à polícia, eles atiraram contra Erasmo. Os suspeitos teriam também tentado atirar contra a mulher, mas o revólver não teria funcionado e eles fugiram. De acordo com a apuração da TV Gazeta, a filha do casal, de seis anos, teria presenciado o crime e implorado para que os criminosos não matassem os pais.