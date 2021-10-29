Homem é morto com três tiros na frente da esposa e da filha na Serra

Um homem foi morto dentro de casa, no bairro Cidade Nova, na Serra, na tarde desta quinta-feira (28). De acordo com o registro da ocorrência junto à Polícia Militar, a vítima, identificada como Erasmo Pereira Alves, de 49 anos, foi atingido por três tiros: na cabeça, no tórax e nas costas. O crime aconteceu na frente da esposa de Erasmo, de 30 anos, e da filha do casal, de seis anos, que teria implorado para que os criminosos não matassem os pais.
O registro da ocorrência indica que a PM foi acionada pela esposa da vítima. Ela relatou aos policiais que dois homens, sendo um dono de uma loja de materiais de construção e um amigo dele, entraram na casa procurando por um homem identificado como Reginaldo, que teria ficado por alguns dias na residência de Erasmo.
Como não o acharam, segundo o relato da mulher à polícia, eles atiraram contra Erasmo. Os suspeitos teriam também tentado atirar contra a mulher, mas o revólver não teria funcionado e eles fugiram. De acordo com a apuração da TV Gazeta, a filha do casal, de seis anos, teria presenciado o crime e implorado para que os criminosos não matassem os pais.
Uma equipe do Samu chegou a ir até a casa, mas Erasmo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta