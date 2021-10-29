Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cidade Nova

Homem é morto com três tiros na frente da esposa e da filha na Serra

Criminosos teriam entrado na casa procurando por um homem chamado Reginaldo, mas não o encontraram e mataram Erasmo Pereira Alves, de 49 anos; bandidos tentaram atirar na mulher dele, mas arma falhou
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 out 2021 às 08:15

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 08:15

Erasmo Pereira Alves, de 49 anos, foi atingido por três tiros: na cabeça, no tórax e nas costas
Erasmo Pereira Alves, de 49 anos, foi atingido por três tiros: na cabeça, no tórax e nas costas Crédito: Reprodução
Um homem foi morto dentro de casa, no bairro Cidade Nova, na Serra, na tarde desta quinta-feira (28). De acordo com o registro da ocorrência junto à Polícia Militar, a vítima, identificada como Erasmo Pereira Alves, de 49 anos, foi atingido por três tiros: na cabeça, no tórax e nas costas. O crime aconteceu na frente da esposa de Erasmo, de 30 anos, e da filha do casal, de seis anos, que teria implorado para que os criminosos não matassem os pais.
O registro da ocorrência indica que a PM foi acionada pela esposa da vítima. Ela relatou aos policiais que dois homens, sendo um dono de uma loja de materiais de construção e um amigo dele, entraram na casa procurando por um homem identificado como Reginaldo, que teria ficado por alguns dias na residência de Erasmo.
Como não o acharam, segundo o relato da mulher à polícia, eles atiraram contra Erasmo. Os suspeitos teriam também tentado atirar contra a mulher, mas o revólver não teria funcionado e eles fugiram. De acordo com a apuração da TV Gazeta, a filha do casal, de seis anos, teria presenciado o crime e implorado para que os criminosos não matassem os pais.
Uma equipe do Samu chegou a ir até a casa, mas Erasmo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Operação mira o tráfico de drogas em Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari e Vila Velha

Vídeo: homem foge de posto da PM no ES algemado a cadeira

Conceição da Barra: polícia prende 4º suspeito de triplo homicídio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados