Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Braço do Rio

Conceição da Barra: polícia prende 4° suspeito de triplo homicídio

Um casal e o filho da mulher, um garoto de 12 anos, foram mortos dentro de casa no dia 19 de setembro. Segundo a polícia, crime foi cometido em retaliação a um quádruplo homicídio na região
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 out 2021 às 21:08

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 21:08

Casa onde homem e mulher foram assassinados em Braço do Rio, Conceição da Barra
Casa onde homem e mulher foram assassinados em b Crédito: Paula Brazão
Foi preso, na tarde de quarta-feira (27), o quarto suspeito de envolvimento no triplo homicídio ocorrido na localidade de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Estado. O homem de 33 anos estava andando na rua quando foi identificado e preso. O crime aconteceu no dia 19 de setembro — um homem, uma mulher e o filho dela, de 12 anos, foram assassinados a tiros dentro de casa. Outros três suspeitos de envolvimento nos assassinatos já estão presos.
As vítimas são Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, que foram encontrados mortos dentro da residência. O menino Rhyquelve, de 12 anos, filho da mulher, foi atingido na costela e chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.
Contra o suspeito de 33 anos que foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Civil — com apoio da Polícia Militar, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara da Comarca do município. Segundo o titular da Delegacia de Conceição da Barra, delegado Alysson Pereira, o homem não reagiu à abordagem.
“O homem foi preso em Braço do Rio. Ele achava que não seria identificado pelo crime que cometeu. O suspeito estava tranquilamente andando pela rua, quando foi abordado pela nossa equipe, que deu voz de prisão”, explicou.

CRIME FOI EM RETALIAÇÃO A 4 MORTES NA REGIÃO

Segundo o responsável pelas investigações, o crime foi uma retaliação ao quádruplo homicídio ocorrido em Braço do Rio, no dia 13 de agosto. A motivação foi a disputa entre grupos criminosos rivais, ligados ao tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que Jonas e Kêmilly haviam se mudado há pouco tempo para a localidade e estariam iniciando a atividade criminosa na região.

TRÊS SUSPEITOS JÁ FORAM PRESOS

Outros três suspeitos de envolvimento nos assassinatos foram presos no dia 20 de setembro, em uma ação conjunta da Delegacia de Conceição da Barra com a Polícia Militar. O inquérito foi concluído e remetido à Justiça. Os suspeitos foram indiciados por triplo homicídio e permanecem presos, à disposição da justiça.

Veja Também

Em pouco mais de 2 meses, região de Conceição da Barra registra 9 assassinatos

Homem, mulher e menino são mortos em Conceição da Barra

Homem chega de carro, atira e mata 4 pessoas em bar de Conceição da Barra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Conceição da Barra Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
O percussionista brasileiro quase desconhecido no Brasil que era admirado por Michael Jackson e vai ganhar estrela na Calçada da Fama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados