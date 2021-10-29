Conceição da Barra: polícia prende 4° suspeito de triplo homicídio

Foi preso, na tarde de quarta-feira (27), o quarto suspeito de envolvimento no triplo homicídio ocorrido na localidade de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Estado. O homem de 33 anos estava andando na rua quando foi identificado e preso. O crime aconteceu no dia 19 de setembro — um homem, uma mulher e o filho dela, de 12 anos, foram assassinados a tiros dentro de casa. Outros três suspeitos de envolvimento nos assassinatos já estão presos.
As vítimas são Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, que foram encontrados mortos dentro da residência. O menino Rhyquelve, de 12 anos, filho da mulher, foi atingido na costela e chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.
Contra o suspeito de 33 anos que foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Civil — com apoio da Polícia Militar, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara da Comarca do município. Segundo o titular da Delegacia de Conceição da Barra, delegado Alysson Pereira, o homem não reagiu à abordagem.
“O homem foi preso em Braço do Rio. Ele achava que não seria identificado pelo crime que cometeu. O suspeito estava tranquilamente andando pela rua, quando foi abordado pela nossa equipe, que deu voz de prisão”, explicou.
CRIME FOI EM RETALIAÇÃO A 4 MORTES NA REGIÃO
Segundo o responsável pelas investigações, o crime foi uma retaliação ao quádruplo homicídio ocorrido em Braço do Rio, no dia 13 de agosto. A motivação foi a disputa entre grupos criminosos rivais, ligados ao tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que Jonas e Kêmilly haviam se mudado há pouco tempo para a localidade e estariam iniciando a atividade criminosa na região.
TRÊS SUSPEITOS JÁ FORAM PRESOS
Outros três suspeitos de envolvimento nos assassinatos foram presos no dia 20 de setembro, em uma ação conjunta da Delegacia de Conceição da Barra com a Polícia Militar. O inquérito foi concluído e remetido à Justiça. Os suspeitos foram indiciados por triplo homicídio e permanecem presos, à disposição da justiça.