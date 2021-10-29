Conceição da Barra: polícia prende 4° suspeito de triplo homicídio

Casa onde homem e mulher foram assassinados em b Crédito: Paula Brazão

As vítimas são Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, que foram encontrados mortos dentro da residência. O menino Rhyquelve, de 12 anos, filho da mulher, foi atingido na costela e chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.

Contra o suspeito de 33 anos que foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Civil — com apoio da Polícia Militar, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara da Comarca do município. Segundo o titular da Delegacia de Conceição da Barra, delegado Alysson Pereira, o homem não reagiu à abordagem.

“O homem foi preso em Braço do Rio. Ele achava que não seria identificado pelo crime que cometeu. O suspeito estava tranquilamente andando pela rua, quando foi abordado pela nossa equipe, que deu voz de prisão”, explicou.

CRIME FOI EM RETALIAÇÃO A 4 MORTES NA REGIÃO

A Polícia Civil informou que Jonas e Kêmilly haviam se mudado há pouco tempo para a localidade e estariam iniciando a atividade criminosa na região.

TRÊS SUSPEITOS JÁ FORAM PRESOS