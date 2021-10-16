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Braço do Rio

Em pouco mais de 2 meses, região de Conceição da Barra registra 9 assassinatos

Último crime ocorreu neste sábado (16), quando duas crianças foram assassinadas dentro de casa. A localidade ainda registrou um triplo e um quádruplo homicídio

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 20:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 out 2021 às 20:32
Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8 anos Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta
Em pouco mais de dois meses ,o distrito de Braço do Rio, em Conceição da BarraNorte do Espírito Santo, registrou nove homicídios. O último ocorreu neste sábado (16), quando duas crianças, de 8 e 10 anos, foram assassinadas dentro de casa. A localidade ainda foi cenário de um triplo e um quádruplo homicídio entre agosto e setembro.
Na tragédia deste sábado (16), dois irmãos  – Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8 anos – foram assassinados a tiros. A residência em que as crianças, a mãe e o padrasto estavam foi invadida por homens armados, que atiraram e fugiram. Na tarde deste sábado, o governador Renato Casagrande anunciou que os acusados de envolvimento foram identificados e presos, e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que quatro adolescentes, detidos ainda durante o dia, são os autores do crime.
A mãe das crianças afirmou, em depoimento à Polícia Militar, que ela e o marido, padrasto dos irmãos, dormiam no quarto da casa, quando dois criminosos arrombaram a porta, invadiram a residência e atiraram contra as crianças, que dormiam na sala. Os bandidos fugiram em seguida.
Casa em que irmãos foram assassinados em Conceição da Barra
Casa em que irmãos foram assassinados em Conceição da Barra Crédito: Caio Dias

TRIPLO HOMICÍDIO: HOMEM, MULHER E MENINO MORTOS DENTRO DE CASA

Na noite do dia 19 de setembro, Braço do Rio presenciou outro crime bárbaro. Um homem, uma mulher e o filho dela, de 12 anos, foram assassinados a tiros, também dentro de casa. Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, foram encontrados mortos dentro da residência. O menino foi atingido na costela, encaminhado para o hospital, mas não resistiu. A morte dele foi confirmada no dia seguinte pela Polícia Militar.
As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra
As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra Crédito: Montagem/ A Gazeta

QUÁDRUPLO HOMICÍDIO EM BAR

Já no dia 13 de agosto, quatro pessoas foram assassinadas dentro de um bar do distrito. As vítimas foram Deyvison da Conceição, de 20 anos; Weverton Silva do Nascimento, de 29; Manoel Marques, de 52; e Ione Caires, de 48. Ione e Manoel não seriam alvo dos atiradores, segundo as investigações. 

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