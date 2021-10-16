Em pouco mais de 2 meses, região de Conceição da Barra registra 9 assassinatos

Em pouco mais de dois meses ,o distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, registrou nove homicídios. O último ocorreu neste sábado (16), quando duas crianças, de 8 e 10 anos, foram assassinadas dentro de casa. A localidade ainda foi cenário de um triplo e um quádruplo homicídio entre agosto e setembro.
Na tragédia deste sábado (16), dois irmãos – Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8 anos – foram assassinados a tiros. A residência em que as crianças, a mãe e o padrasto estavam foi invadida por homens armados, que atiraram e fugiram. Na tarde deste sábado, o governador Renato Casagrande anunciou que os acusados de envolvimento foram identificados e presos, e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que quatro adolescentes, detidos ainda durante o dia, são os autores do crime.
A mãe das crianças afirmou, em depoimento à Polícia Militar, que ela e o marido, padrasto dos irmãos, dormiam no quarto da casa, quando dois criminosos arrombaram a porta, invadiram a residência e atiraram contra as crianças, que dormiam na sala. Os bandidos fugiram em seguida.
TRIPLO HOMICÍDIO: HOMEM, MULHER E MENINO MORTOS DENTRO DE CASA
Na noite do dia 19 de setembro, Braço do Rio presenciou outro crime bárbaro. Um homem, uma mulher e o filho dela, de 12 anos, foram assassinados a tiros, também dentro de casa. Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, foram encontrados mortos dentro da residência. O menino foi atingido na costela, encaminhado para o hospital, mas não resistiu. A morte dele foi confirmada no dia seguinte pela Polícia Militar.
QUÁDRUPLO HOMICÍDIO EM BAR
Já no dia 13 de agosto, quatro pessoas foram assassinadas dentro de um bar do distrito. As vítimas foram Deyvison da Conceição, de 20 anos; Weverton Silva do Nascimento, de 29; Manoel Marques, de 52; e Ione Caires, de 48. Ione e Manoel não seriam alvo dos atiradores, segundo as investigações.