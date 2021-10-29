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"Operação Alemão"

Operação mira o tráfico de drogas em Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari e Vila Velha

A Operação Alemão foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (29). Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e Guarda Municipal de Anchieta trabalham em conjunto

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 07:53

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

29 out 2021 às 07:53
Secretaria de Segurança faz operação contra o tráfico em Alfredo Chaves
Secretaria de Segurança faz operação contra o tráfico em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Sesp
Os municípios de Alfredo ChavesAnchietaVila Velha e Guarapari recebem uma ação contra o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (29).
A "Operação Alemão" integra as Polícias CivilMilitar Rodoviária Federal, além da Guarda Municipal de Anchieta.
O trabalho conta com o apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).

4 MUNICÍPIOS

RECEBEM MAIS DE 100 AGENTES EM OPERAÇÃO
Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, além de 19 mandados de prisão. Mais de 100 agentes participam da operação.
O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, informou que, até as 7h, seis pessoas já tinham sido detidas.
"Lamentar porque o tráfico, infelizmente, chega numa região rural, região bonita como essa que é Alfredo Chaves"
Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública

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