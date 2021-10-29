Operação mira o tráfico de drogas em Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari e Vila Velha

Secretaria de Segurança faz operação contra o tráfico em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Sesp

O trabalho conta com o apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).

4 MUNICÍPIOS RECEBEM MAIS DE 100 AGENTES EM OPERAÇÃO

Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, além de 19 mandados de prisão. Mais de 100 agentes participam da operação.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, informou que, até as 7h, seis pessoas já tinham sido detidas.

"Lamentar porque o tráfico, infelizmente, chega numa região rural, região bonita como essa que é Alfredo Chaves" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública