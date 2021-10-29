Operação mira o tráfico de drogas em Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari e Vila Velha

Os municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Vila Velha e Guarapari recebem uma ação contra o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (29).
A "Operação Alemão" integra as Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, além da Guarda Municipal de Anchieta.
O trabalho conta com o apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
4 MUNICÍPIOS
RECEBEM MAIS DE 100 AGENTES EM OPERAÇÃO
Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, além de 19 mandados de prisão. Mais de 100 agentes participam da operação.
O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, informou que, até as 7h, seis pessoas já tinham sido detidas.
"Lamentar porque o tráfico, infelizmente, chega numa região rural, região bonita como essa que é Alfredo Chaves"