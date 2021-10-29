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Santa Maria de Jetibá

Vídeo: homem foge de posto da PM no ES algemado a cadeira

Suspeito saiu correndo do local com a cadeira algemada ao braço. Fuga atrapalhada não foi bem sucedida: ele foi alcançado por um policial militar e detido novamente
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 out 2021 às 22:37

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 22:37

Um homem foi flagrado fugindo de um Destacamento da Polícia Militar algemado a uma cadeira em Santa Maria Jetibá, na Região Central Serrana do Estado. Ele havia sido detido na manhã desta quinta-feira (28) após denúncia de que estaria agredindo a esposa. A fuga atrapalhada não foi bem sucedida, já que o suspeito foi alcançado e detido novamente por um policial militar.
A PM informou que uma mulher foi ao local e denunciou que sua irmã estava sendo agredida pelo marido. Policiais militares foram à casa do casal, na comunidade de São Sebastião do Meio, onde a vítima confirmou a agressão. Segundo ela, as agressões ocorreram após ele ter chegado à residência com um celular no valor de R$ 2 mil reais, que seria para pagar uma dívida de drogas.
Ainda na casa, o homem já deu trabalho para os policiais, desacatando os militares. Ele foi detido e levado para o Destacamento da Polícia Militar no município. Ao chegar à unidade, o suspeito pediu para ir ao banheiro, momento em que as algemas foram retiradas. Após isso, ele foi colocado em uma cadeira e foi algemado novamente. O que os policiais não esperavam é que o homem sairia correndo pelas ruas da cidade em fuga, com o objeto preso ao seu braço.
Imagens de videomonitoramento mostram o homem correndo pelas ruas de Santa Maria Jetibá,  por volta das 11 horas, com a cadeira algemada ao braço. Um policial perseguiu o suspeito, e conseguiu alcançá-lo. O suspeito foi detido novamente e encaminhado para a Delegacia de Santa Maria de Jetibá.

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