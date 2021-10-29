Vídeo: homem foge de posto da PM no ES algemado a cadeira

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Um homem foi flagrado fugindo de um Destacamento da Polícia Militar algemado a uma cadeira em Santa Maria Jetibá , na Região Central Serrana do Estado. Ele havia sido detido na manhã desta quinta-feira (28) após denúncia de que estaria agredindo a esposa. A fuga atrapalhada não foi bem sucedida, já que o suspeito foi alcançado e detido novamente por um policial militar.

A PM informou que uma mulher foi ao local e denunciou que sua irmã estava sendo agredida pelo marido. Policiais militares foram à casa do casal, na comunidade de São Sebastião do Meio, onde a vítima confirmou a agressão. Segundo ela, as agressões ocorreram após ele ter chegado à residência com um celular no valor de R$ 2 mil reais, que seria para pagar uma dívida de drogas.

Ainda na casa, o homem já deu trabalho para os policiais, desacatando os militares. Ele foi detido e levado para o Destacamento da Polícia Militar no município. Ao chegar à unidade, o suspeito pediu para ir ao banheiro, momento em que as algemas foram retiradas. Após isso, ele foi colocado em uma cadeira e foi algemado novamente. O que os policiais não esperavam é que o homem sairia correndo pelas ruas da cidade em fuga, com o objeto preso ao seu braço.