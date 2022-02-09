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Câmera flagrou crime

Policial é baleado na frente de supermercado na Serra

Segundo testemunhas, o homem também atuava como segurança do supermercado. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 15:47

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

09 fev 2022 às 15:47
Um policial foi baleado em frente a um supermercado no bairro Nova Carapina II, na Serra, por volta de 13h40 desta quarta-feira (9). Uma câmera de monitoramento flagrou o crime e mostra o momento em que o homem está parado na calçada, quando chegam dois suspeitos e atiram. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, os tiros acertaram a cabeça da vítima.
Segundo testemunhas, o militar também atuava como segurança do supermercado. Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que a vítima foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina, mas a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, explicou que o militar recebeu os primeiros atendimentos na unidade de Serra Sede e depois transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, por uma equipe aérea do Notaer.
Segundo apuração da jornalista Priciele Venturini, da TV Gazeta, a vítima, que não teve o nome divulgado, segue internada em estado grave. O crime será investigado pela Polícia Civil por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

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