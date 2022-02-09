Policial é baleado na frente de supermercado na Serra

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Segundo testemunhas, o militar também atuava como segurança do supermercado. Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que a vítima foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina, mas a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, explicou que o militar recebeu os primeiros atendimentos na unidade de Serra Sede e depois transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, por uma equipe aérea do Notaer.