Sargento da PM morre após ser baleado em bar de Vitória

Sargento Marco Romania Crédito: Reprodução rede social

Um sargento da Polícia Militar , identificado como Marco Romania , morreu após ser baleado em um bar na noite desta quarta-feira (16). O caso aconteceu no bairro Joana D'arc, em Vitória . Em nota, a corporação informou que o militar chegou a ser socorrido, mas teve o óbito confirmado no local do fato pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Marco Romania estava nas dependências de um bar vendo um jogo com amigos, quando indivíduos tentaram assaltar o estabelecimento e dispararam contra o policial.

O caso foi confirmado pelo presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS), cabo Jackson Eugênio Silote, à reportagem de A Gazeta, na manhã desta quinta-feira (17). Por nota, ele informou que a associação acompanha o caso e lamentou a morte do policial. Veja a nota.

"Nós estamos acompanhando essa situação desde da hora que aconteceu o fato. A princípio a prioridade da associação é dar todo o apoio à família nesse momento tão difícil, e cobrar as autoridades que seja dada uma resposta rápida e enérgica, para que crimes como esse não virem rotina."

DUAS VERSÕES

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, testemunhas relataram à polícia que o sargento estava em um bar, com amigos, assistindo a um jogo, quando assaltantes chegaram para roubar o estabelecimento. As testemunhas deram duas versões à polícia: na primeira versão, os bandidos teriam rendido todos do bar e, ao perceberem que o sargento Romania estava armado e era policial, o mataram.

A segunda versão é de que o dono e dois clientes foram rendidos e levados para a cozinha. Já o sargento Romania teria tomado outra direção, indo para o depósito, quando então o mataram com três tiros.

Ainda segundo a apuração reportagem da TV Gazeta, há uma divergência sobre a quantidade de criminosos envolvidos na ação, se eram dois ou três. Eles teriam fugido sentido Serra, levando a arma do sargento.

"CRIME BÁRBARO, UMA AFRONTA", DIZ RAMALHO

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, definiu como "bárbaro" e uma "afronta" o assassinato de Marco Romania. Segundo Ramalho, o caso é tratado, em um primeiro momento, como latrocínio.

O secretário explicou que as primeiras informações dão conta de que dois ou três indivíduos chegaram ao estabelecimento onde Romania assistia a uma partida de futebol com amigos e anunciaram um assalto.

"O bar já estava fechando, já havia acabado o jogo que eles assistiam e, nesse momento, aproximam-se dois, três indivíduos armados com pistolas, já determinando que as pessoas levantassem as suas blusas. Conduzem um grupo para a cozinha e o sargento vai para a despensa com outro criminoso e, em segundos, se ouve três estampidos", afirmou o secretário.

A perícia informou ao secretário que foram três disparos: um no pescoço, um na cabeça e outro na nuca.

O corpo do policial foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

INVESTIGAÇÃO

Também em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a corporação.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", destacou.

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar enviou uma nota para a reportagem sobre o caso. Veja na íntegra.

Por volta das 23h desta última quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de latrocínio no bairro Joana Darc, em Vitória. No local, foi constatado que um homem, que era um sargento da PM, havia sido alvejado pelos criminosos. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima teve o óbito confirmado no local do fato pelo Samu.

Segundo testemunhas, dois indivíduos armados invadiram o bar exigindo que todos os presentes no estabelecimento fossem para a cozinha. No entanto, enquanto os demais obedeciam às ordens, o PM seguiu para outro cômodo, uma despensa. Neste momento os criminosos teriam feito algumas indagações ao militar e, em seguida, realizado os disparos que alvejaram a vítima.

Os criminosos evadiram-se em um veículo sem levar nada do estabelecimento. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

SEGUNDO PM BALEADO EM POUCO MAIS DE UMA SEMANA

A Polícia Civil chegou até os suspeitos de participarem do crime no dia 10 , por meio da análise das imagens e de denúncias, que indicaram quem seriam os executores e onde eles estariam. Entre os presos está o jovem responsável por vigiar o policial no dia do crime. O segundo suspeito, executor de um dos disparos, foi preso em Laranjeiras, que também fica na Serra. Ele foi capturado na rua, em frente a um prédio comercial.